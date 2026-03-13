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Operativo de la dea

Marset está siendo extraditado en avión a Estados Unidos, de donde partió la orden de captura

Así lo informó el ministro del Interior de Bolivia. El narco uruguayo Marset es trasladado en avión desde Santa Cruz de la Sierra tras declarar ante oficiales de la DEA.

Sebastián Marset en aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, antes de subir al avión que lo sacará de Bolivia. Foto: Secretaría Antidrogas de Paraguay.

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Foto: Bolivia TV Oficial. Sebastián Marset en aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, siendo llevado a EEUU.

Foto: Bolivia TV Oficial. Sebastián Marset en aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, siendo llevado a EEUU.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset está siendo trasladado este viernes a Estados Unidos, con escala en Lima, Perú. A las 9 de la mañana partió desde el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, y llegó 13:45 al de la capital peruana.

Enseguida, será llevado hacia Estados Unidos, de donde partió la orden judicial de captura, informó el ministro del Interior de Bolivia, Marco Antonio Oviedo. El jerarca negó que Marset haya sido entregado. "Fue capturado", insistió.

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Luego de su captura, Marset fue llevado al aeropuerto de Viru Viru y posteriormente trasladado a Lima. El operativo es liderado por la DEA de Estados Unidos, que lo registró e interrogó.

el reinado de terror y caos de sebastian marset ha terminado, afirmo el departamento de estado de ee.uu.
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"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", afirmó el Departamento de Estado de EE.UU.

El uruguayo fue fotografiado esposado mientras declaraba ante agentes de la agencia estadounidense. Luego, subiéndose al avión, un Beech King Air 350C.

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Foto: Bolivia TV Oficial. Sebastián Marset en aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, siendo llevado a La Paz.

Foto: Bolivia TV Oficial. Sebastián Marset en aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, siendo llevado a La Paz.

De acuerdo con información que Subrayado confirmó con autoridades de Paraguay, Marset fue detenido en la madrugada de este viernes junto a otras cuatro personas que se presume son de nacionalidad venezolana.

Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región, fue detenido este viernes de madrugada durante un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra.

El uruguayo llevaba prófugo desde 2023 y era buscado por varios países. El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluso había ofrecido una recompensa de 2 millones de dólares por información que permitiera dar con su paradero.

Además de Estados Unidos, Marset era buscado por autoridades de Paraguay, Uruguay y Brasil por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero.

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