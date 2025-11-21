RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Tras numerosos accidentes por no respetar cartel de Pare, colocaron un lomo de burro en Julio Herrera y Paysandú

La Intendencia de Montevideo colocó un lomo de burro en Julio Herrera esquina Paysandú, donde hubo uno y hasta dos accidentes por día. Igual, algunos conductores siguen sin respetar el cartel de Pare.

lomo-burro-Julio-Herrera-y-Paysandú

Tras los numerosos accidentes de tránsito ocurridos en la esquina de Julio Herrera y Paysandú, donde hay un cartel de Pare, la Intendencia de Montevideo colocó el jueves de tarde un lomo de burro que obliga a bajar la velocidad a los conductores que llegan al cruce por Julio Herrera.

En las últimas semanas hubo uno y hasta dos accidentes por día debido a que los conductores no respetaban en cartel de Pare y la preferencia que tiene el tránsito por Paysandú.

Sin embargo, tras la colocación del lomo de burro, algunos conductores de autos y ómnibus siguen sin respetar el Pare, según se observa en la nota que realizó el jueves de tarde un equipo de Subrayado.

Foto: Subrayado. Gusanito Manzana, Parque Rodó.
El lomo de burro obliga a bajar la velocidad y pasar casi que “a paso de hombre”, pero al llegar al cruce con Paysandú hay que detener el vehículo completamente antes de cruzar. Eso es lo que indica el cartel de Pare. No es un Ceda el Paso. Es Pare. Pero según se pudo ver, tras cruzar el lomo de burro algunos vehículos siguen de largo sin detenerse.

Subrayado consultó a vecinos y comerciantes de la esquina que habían denunciado los accidentes diarios en ese cruce, algunos graves, con lesionados de entidad.

Tras la instalación del reductor de velocidad, sumado al cartel de Pare, esperan que los accidentes se reduzcan de forma significativa.

