Orsi celebró ingreso al Transpacífico, dijo que es "una política de Estado" y se mostró "expectante" por firmar con la UE

El presidente Orsi celebró este viernes en rueda de prensa la decisión de los países miembros del Tratado Transpacífico de aceptar el ingreso solicitado por Uruguay, y destacó que se trata de “una política de Estado” que viene de gobiernos anteriores.

En ese sentido contó que llamó al exvicecanciller Nicolás Albertoni: “Evidentemente es una política de Estado. Hoy estuve en contacto con Albertoni, que viene del período anterior y que él siempre me planteó que era una buena herramienta, y que se avanzara en esto”.

“Yo tengo una filosofía, que para estas cosas, que son de política exterior, no sirve de mucho golpearse el pecho a la interna y mostrar lo cráck que somos, si no volar debajo del radar muchas veces y hacer que ese trabajo de horas y horas, no solo de la subsecretaria de este período, si no también de otra gente que ha trabajado años atrás, de que esto, jugando callado termine en un punto como el de ahora que nos aceptan y nos piden entrar”, comentó a la prensa tras un acto en la Escuela Técnica Vista Linda, de 18 de Mayo, Las Piedras, Canelones.

Seguí leyendo "El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas"

Mercosur y Argentina con Estados Unidos

Consultado sobre la realidad interna del Mercosur y la posibilidad de nuevos acuerdos comerciales con otros países o bloques, Orsi dijo que está “expectante” de la próxima Cumbre de diciembre para saber si se firma el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

“Estamos todos muy expectantes a algo que no es de la Cumbre en sí, que es la firma con la Unión Europea del acuerdo”, comentó, y sobre los tratados comerciales en general, agregó: “Tenés que abrir todas las puertas posibles, hay países que lo han hecho con más éxito que nosotros”.

“Dentro del Mercosur, con el Mercosur e incluso tendiendo la mano hacia afuera del Mercosur. No te podés dormir y tenés que tratar de acordar con todos. Todos los acuerdos posibles para que al Uruguay le vaya mejor”, remarcó.

Por último, consultado sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, Orsi dijo que son temas "diferentes". "Y por eso digo, cuanto mejor le vaya a Argentina, mejor para Uruguay", concluyó.