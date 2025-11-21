RECIBÍ EL NEWSLETTER
EXPRESIDENTE

Lacalle Pou sobre ingreso al Transpacífico: "Buena noticia que el gobierno haya logrado un paso más"

El expresidente Lacalle Pou recordó “el trabajo de Bustillo, Paganini, Albertoni y toda la cancillería” en el proceso de ingreso al Tratado Transpacífico, que ahora se confirma.

Lacalle Pou. Foto: FocoUy

El expresidente Lacalle Pou celebró el la decisión de los países miembros del Tratado Transpacífico de aceptar el ingreso de Uruguay, extremo confirmado este viernes por el gobierno de Yamandú Orsi a través del canciller Mario Lubetkin y la subsecretaria Valeria Csukasi.

“Políticas nacionales. Uruguay en el mundo. Así procedimos. No siempre con los resultados queridos. En este caso, con el trabajo de Bustillo, Paganini, Albertoni y toda la cancillería se trazó una estrategia y una acción. Buena noticia que el gobierno haya logrado un paso más”, escribió Lacalle Pou en redes sociales al compartir un mensaje del excanciller Omar Paganini.

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado también celebró el anuncio:

