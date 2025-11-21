El expresidente Lacalle Pou celebró el la decisión de los países miembros del Tratado Transpacífico de aceptar el ingreso de Uruguay, extremo confirmado este viernes por el gobierno de Yamandú Orsi a través del canciller Mario Lubetkin y la subsecretaria Valeria Csukasi.
Lacalle Pou sobre ingreso al Transpacífico: "Buena noticia que el gobierno haya logrado un paso más"
El expresidente Lacalle Pou recordó “el trabajo de Bustillo, Paganini, Albertoni y toda la cancillería” en el proceso de ingreso al Tratado Transpacífico, que ahora se confirma.
“Políticas nacionales. Uruguay en el mundo. Así procedimos. No siempre con los resultados queridos. En este caso, con el trabajo de Bustillo, Paganini, Albertoni y toda la cancillería se trazó una estrategia y una acción. Buena noticia que el gobierno haya logrado un paso más”, escribió Lacalle Pou en redes sociales al compartir un mensaje del excanciller Omar Paganini.
El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado también celebró el anuncio:
Temas de la nota
Lo más visto
PAYSANDÚ
Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
investigación
Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
el informe de Nubel Cisneros
Viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana
LAS PIEDRAS
Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años
CERRITO DE LA VICTORIA
Dejá tu comentario