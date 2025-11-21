Intendencia vuelve a habilitar el Gusanito Manzana del Parque Rodó tras el accidente fatal

La Intendencia de Montevideo (IMM) habilitó en las últimas horas el juego infantil Gusanito Manzana ( Parque Rodó ); en consecuencia, el permisario está en condiciones de operar el juego de forma normal, dijeron fuentes de la comuna a Subrayado.

Ocurre cuatro meses después de que un niño de 2 años, que se encontraba en compañía de su padre, saliera despedido de la atracción en marcha. Sin embargo, la Justicia dictaminó que no hubo vínculo entre el funcionamiento de la máquina con el accidente .

Desde la IMM señalaron que el juego tiene las habilitaciones pertinentes y había sido inspeccionado tiempo antes de la tragedia.

Seguí leyendo Impuesto de 1% a los más ricos: el informe técnico que presentará el PIT-CNT para reducir la pobreza infantil

La madre del niño denunció a principios de agosto condiciones precarias del juego mecánico, y demandó a la empresa concesionaria y a la IMM. Las autoridades comunicaron ese mismo fin de semana del accidente que la atracción estaría fuera de funcionamiento, hasta aclarar lo ocurrido, a nivel penal.

Tras la caída, el niño había sufrido traumatismo de cráneo y estuvo internado casi dos semanas en el CTI del Servicio Médico Integral (SMI), en su sede del barrio La Blanqueada. Su padre, de 67 años, también sufrió heridas y estuvo internado en el mismo sanatorio.

Un video difundido el 22 de julio confirmó que, con el juego en movimiento, el menor iba en la falda del mayor y eso está prohibido.

La víctima murió en la mañana del 11 de agosto cuando se encontraba en su casa en Colinas de Solymar (Canelones). La autopsia señaló que fue a causa de una inspección respiratoria.