La investigación policial que permitió la detención de Luis Fernández Albín en Argentina y su esposa

El Ministerio del Interior dio detalles este jueves de la Operación Nueva Era II de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) que permitió la detención de cuatro personas involucradas en actividades de narcotráfico y lavado de activos, entre ellas, el líder de la organización Luis Fernando Fernández Albín , detenido en Argentina .

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional realizó cuatro allanamientos y logró la detención de tres personas. Este nuevo operativo está relacionado con la indagatoria realizada en el marco de la Operación Nueva Era contra el narcotráfico y el crimen organizado, que culminó con cinco personas, cuatro hombres y una mujer, imputadas en agosto con prisión preventiva hasta febrero de 2026 por las dos toneladas de cocaína halladas en un galpón en Punta Espinillo .

La investigación policial pudo determinar que la organización criminal dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína al extranjero está vinculada con las personas imputadas en la Operación Nueva Era, y también involucrada en actividades de lavado de activos. Con esa información, la Policía solicitó a la fiscal de Estupefacientes, Angelita Romano, la emisión de cuatro órdenes de allanamientos en el país, las que fueron autorizadas por la Justicia.

En Uruguay, fueron detenidas tres personas, entre ellas, la esposa de Fernández Albín. En coordinación con la Justicia y la Policía Federal de Argentina fue detenido este jueves de mañana en el barrio Las Flores, de Buenos Aires el líder de la organización, Luis Fernando Fernández Albín, de 38 años, que contaba con requisitoria internacional. Fernández Albín se encontraba radicado en Argentina desde el 27 de junio pasado.

Además, en los allanamientos realizados en Uruguay se incautaron tres vehículos, varios celulares y documentos.

La fiscal Romano prevé realizar el control de detención y eventualmente imputar el viernes a las tres personas detenidas en Uruguay. Con respecto a Fernández Albín, permanecerá detenido en Argentina a la espera de que se cumpla el trámite para el proceso de extradición al país.

A Fernández Albín y su organización criminal se los vincula con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo desde 2021 y requerido por la Justicia de Paraguay y Bolivia.