"Estamos en los últimos días de frío", dijo Nubel Cisneros y anunció ascenso de las temperaturas y lluvias el jueves

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que estamos en los últimos fríos y que a partir de estas horas comienzan a ascender las temperaturas, hasta el jueves de noche que llegan las lluvias.

Según comentó, este martes habrá mayor presencia de nubosidad y que el viento del sector norte aportará mejor temperatura y mayor humedad.

"El jueves más calor, más temperatura, llegamos a 26° en el norte y en la capital a los 23, pero ya con cielo nublado a cubierto y en la noche desmejora por la zona norte", destacó.

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Y agregó: "Tranquilidad, acá no llegan las lluvias ni el jueves ni el viernes".

Las precipitaciones se darán en las zonas norte, noreste, centro y parte del este del país.