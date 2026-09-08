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"Estamos en los últimos días de frío", dijo Nubel Cisneros y anunció ascenso de las temperaturas y lluvias el jueves

El meteorólogo indicó que el jueves la temperatura máxima será de 26° en el norte y de 24° en el área metropolitana.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que estamos en los últimos fríos y que a partir de estas horas comienzan a ascender las temperaturas, hasta el jueves de noche que llegan las lluvias.

Según comentó, este martes habrá mayor presencia de nubosidad y que el viento del sector norte aportará mejor temperatura y mayor humedad.

"El jueves más calor, más temperatura, llegamos a 26° en el norte y en la capital a los 23, pero ya con cielo nublado a cubierto y en la noche desmejora por la zona norte", destacó.

domingo frio a fresco con heladas agrometeorologicas e importante descenso de temperatura en la noche
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Domingo frío a fresco con heladas agrometeorológicas e importante descenso de temperatura en la noche

Y agregó: "Tranquilidad, acá no llegan las lluvias ni el jueves ni el viernes".

Las precipitaciones se darán en las zonas norte, noreste, centro y parte del este del país.

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