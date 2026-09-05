Udelar resolvió suspender las clases hasta el martes 8 tras el intento de femicidio en Facultad de Medicina

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) resolvió el viernes la suspensión de las clases hasta el martes 8 de setiembre para "continuar con las acciones de reflexión, cuidados y reorganización institucional" tras el intento de femicidio ocurrido en la Facultad de Medicina, donde una joven de 19 años fue apuñalada por un compañero en las instalaciones del centro educativo.

Además, se estableció un conjunto de medidas para fortalecer las políticas institucionales ante la violencia de género. En su resolución, el CDC reconoce "las insuficiencias y desafíos que persisten en las respuestas institucionales en contra de la violencia de género" y apuesta al desarrollo y fortalecimiento de acciones de políticas de género.

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Plantea la revisión de la política institucional de violencia, acoso y discriminación, así como extender la obligatoriedad de la capacitación en la temática con perspectiva de derechos humanos, violencia basada en género e interseccionalidad, establecer mecanismos de detección temprana de situaciones de riesgo de violencia basada en género con estrategias de acompañamiento y acciones preventivas, el acompañamiento a quienes denuncian violencia, acoso y/o discriminación, y mecanismos reparatorios de las víctimas.

También, prevé fortalecer las estrategias de comunicación para la prevención de la violencia, así como la articulación interinstitucional y el abordaje de las respuestas especializadas en violencia basada en género.

Asimismo, se establece un plazo de 60 días para la elaboración de un plan de acciones concretas y se solicita a todos los servicios y comisiones sectoriales, un informe sobre espacios o mecanismos para la detección de situaciones de violencia basada en género, de acompañamiento a víctimas y/o denunciantes, si existen espacios para trabajar con estudiantes, docentes y funcionarios donde se dialogue sobre vínculos interpersonales, respeto del cuerpo y la privacidad de las mujeres, el manejo de la ira, entre otros.

El CDC volverá a sesionar el martes 8 "para evaluar la situación y los próximos pasos a seguir".