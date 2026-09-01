Investigan como intento de femicidio agresión en Facultad de Medicina; el vínculo era "netamente de estudiantes"

Investigan como intento de femicidio el caso del estudiante que apuñaló a una compañera este martes en el anexo de la Facultad de Medicina.

"La investigación policial se está conduciendo bajo la hipótesis de una tentativa de femicidio", dijo el director de Violencia Doméstica y Género de la Policía, Richard Gutiérrez. El fiscal a cargo del caso es Luis Pacheco.

"Estamos hablando de dos jóvenes, de 19 años, estudiantes de la Facultad de Medicina, donde se desencadenaron estos hechos muy lamentables, y al momento no hay ningún tipo de antecedentes o denuncias previas, que la Policía registre y que los vincule a ambos", añadió Gutiérrez y remarcó que no había un vínculo más allá de ser compañeros de clase. "Es un vínculo netamente de estudiantes".

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Los primeros en intervenir eran estudiantes que observaron la situación de violencia. "Por la información que tenemos se ponen a resguardo en un salón, y cuando termina la agresión de este varón a esta joven, también salen afuera para poder intervenir", indicó. No hay otras personas lastimadas.

La víctima está estable. El agresor no mostró resistencia a la detención.