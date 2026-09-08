De disparos a través del techo de un auto a una red de clonación de vehículos robados en el Cerro: así llegó la Policía al detenido

En la vivienda se encontraron armas, impresoras para falsificar matrículas y documentación de autos.

La Policía allanó una casa en el barrio Cerro donde había una logística montada para clonar vehículos robados. Es la casa de un joven de 26 años, que está detenido como principal sospechoso.

La investigación comenzó el domingo 30 de agosto, cuando el joven —sin antecedentes penales pero con indagatorias— circulaba en un auto de alta gama por la calle Río de Janeiro, en el Cerro. Entonces, disparó desde el techo solar del vehículo.

La Policía recibió la alerta sobre los disparos a través del sistema Shotspotter. A partir de eso y del análisis de las cámaras de vigilancia, los investigadores de la Zona Operacional IV lograron identificar al presunto autor.

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Desde ese momento se abrió una investigación sobre el sospechoso y sus movimientos. Este domingo, los policías observaron que iba como acompañante en un guinche que cargaba una camioneta robada. El conductor, dijo que habían contratado el servicio y que eran clientes habituales.

Policías de URPM IV esperaron a que llegara a su casa, ubicada en Turquía y Barcelona, también en el Cerro, y lo detuvieron.

La investigación por los disparos terminó llevando a los policías descubrir una logística montada para clonar vehículos robados.

Este lunes, durante el allanamiento en la casa, fueron halladas impresoras y moldes utilizados para falsificar matrículas y documentación de vehículos. También había cajas con chapas matrículas.

Según la investigación, los vehículos robados eran clonados mediante la falsificación de sus matrículas y documentación para luego asignarles la identidad de otros autos del mismo modelo y revenderlos.

Además de la logística para la clonación, los policías encontraron un arsenal compuesto por dos rifles —uno de ellos con mira telescópica—, una escopeta, una chumbera, tres pistolas —una de ellas de fogueo—, un revólver calibre 22 y casi 100 municiones de distintos calibres.

También fueron incautadas cámaras de vigilancia, dinero en moneda extranjera y 10 celulares. Los teléfonos serán periciados para obtener información que permita avanzar en la investigación.

En tanto, el sospechoso quedó a disposición de Fiscalía junto con una joven de 25 años que intentó interferir durante el procedimiento.