Tras el homicidio de un niño, control policial a motos en el Prado permitió ubicar a un adolescente fugado de INAU

La Policía anunció que reforzará los controles a motos para desalentar las picadas ilegales en Montevideo, luego de que el viernes un ataque a tiros en uno de estos encuentros terminara con un niño muerto y al menos cinco personas heridas .

En ese marco, este sábado realizó recorridas por la rambla y, durante la madrugada de este domingo, un operativo de control vehicular en el Prado.

Según informó la Policía, durante el procedimiento los efectivos ubicaron a un adolescente que tenía dos requisitorias vigentes por fuga de un hogar de INAU.

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Además, recuperaron una moto requerida por una rapiña e incautaron otra que presentaba las numeraciones de motor y chasis adulteradas.

El operativo se realizó en avenida Agraciada y Pablo Zufriategui. Desde allí, los policías se dirigieron a una zona donde un grupo de motos ocasionaba disturbios, de acuerdo con denuncias de vecinos.

Tras las verificaciones, establecieron que una de las motos tenía las numeraciones adulteradas y mantenía una requisitoria vigente por una rapiña denunciada el pasado 21 de julio. En el mismo lugar también fue incautada otra moto, abandonada, que presentaba las numeraciones de motor y chasis adulteradas, por lo que quedó a disposición de la Brigada Departamental de Investigación de Delitos Automotores para las pericias correspondientes.

Enterada la Fiscalía de Adolescentes de 2.º Turno, dispuso la incautación de ambos vehículos, la realización de pericias y la comunicación al INAU.

El fin de semana pasado la Policía también había hecho controles en la noche del sábado en Kibón, Parque Rodó y Prado; allí, aplicó 15 multas e incautó dos vehículos, informó entonces Subrayado.