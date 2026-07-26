RECIBÍ EL NEWSLETTER
operativo policial

Tras el homicidio de un niño, control policial a motos en el Prado permitió ubicar a un adolescente fugado de INAU

Además, la Policía recuperó una moto requerida por una rapiña e incautó otro vehículo con las numeraciones de motor y chasis adulteradas.

Foto cedida a Subrayado, archivo.

Foto cedida a Subrayado, archivo.

En ese marco, este sábado realizó recorridas por la rambla y, durante la madrugada de este domingo, un operativo de control vehicular en el Prado.

Según informó la Policía, durante el procedimiento los efectivos ubicaron a un adolescente que tenía dos requisitorias vigentes por fuga de un hogar de INAU.

Foto: Subrayado. Mario Bergara, intendente de Montevideo.
Seguí leyendo

"El desencadenante de los hechos de anoche no fue la picada, fue un conflicto entre clanes familiares", dice Bergara

Además, recuperaron una moto requerida por una rapiña e incautaron otra que presentaba las numeraciones de motor y chasis adulteradas.

El operativo se realizó en avenida Agraciada y Pablo Zufriategui. Desde allí, los policías se dirigieron a una zona donde un grupo de motos ocasionaba disturbios, de acuerdo con denuncias de vecinos.

Tras las verificaciones, establecieron que una de las motos tenía las numeraciones adulteradas y mantenía una requisitoria vigente por una rapiña denunciada el pasado 21 de julio. En el mismo lugar también fue incautada otra moto, abandonada, que presentaba las numeraciones de motor y chasis adulteradas, por lo que quedó a disposición de la Brigada Departamental de Investigación de Delitos Automotores para las pericias correspondientes.

Enterada la Fiscalía de Adolescentes de 2.º Turno, dispuso la incautación de ambos vehículos, la realización de pericias y la comunicación al INAU.

El fin de semana pasado la Policía también había hecho controles en la noche del sábado en Kibón, Parque Rodó y Prado; allí, aplicó 15 multas e incautó dos vehículos, informó entonces Subrayado.

Temas de la nota

Lo más visto

Compró maquinaria de una panadería por $150.000, pagó con una transferencia falsa, fue detenido y condenado
SORIANO

Compró maquinaria de una panadería por $150.000, pagó con una transferencia falsa, fue detenido y condenado
ROCHA

Una familia intentó cruzar una ruta inundada, fue arrastrada por la corriente, quedó varada y debió ser rescatada
ESTABA EN CTI DESDE MARZO

Murió la quinta víctima de un siniestro en el que habían fallecido cuatro integrantes de una misma familia
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza tras discutir con otro en plena calle en Casavalle
ya fue reparada

Tras fallas mecánicas en primeros patrullajes, Ejército hizo "ajustes técnicos" a la tanqueta presentada el viernes

Te puede interesar

Foto: Ministerio del Interior.
ya fue reparada

Tras fallas mecánicas en primeros patrullajes, Ejército hizo "ajustes técnicos" a la tanqueta presentada el viernes
Foto: Subrayado, archivo.
investigación

Detuvieron a un hombre que mató a otro e hirió a un joven en Rivera; dijo que entraron a su casa a amenazarlo
Foto: AFP.
tenía 21 años

Alemania: la Policía mató a tiros al sospechoso del ataque contra marcha del Orgullo de Berlín

Dejá tu comentario