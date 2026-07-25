Una familia intentó cruzar una ruta inundada, fue arrastrada por la corriente, quedó varada y debió ser rescatada

Una familia brasileña debió ser rescatada en la madrugada de este sábado tras quedar varada al intentar cruzar un tramo inundado de la ruta 91, en la zona de Paso del Rano, entre La Charqueada y Pueblo Cebollatí, en Rocha.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, el vehículo de la familia extranjera ingresó a un tramo de la ruta cubierto por el agua, cuando fue arrastrado por la corriente hasta las vallas de contención de la ruta.

La situación de emergencia fue advertida por un vecino que realizaba un relevamiento aéreo de la zona con un dron y tras observar las luces del vehículo, alertó a la Policía del hecho. Efectivos de la seccional sexta llegaron al lugar y con la colaboración de un camión y personal de la junta local, lograron remolcar el vehículo. Sus ocupantes resultaron ilesos.

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