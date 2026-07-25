Murió la quinta víctima de un siniestro en el que habían fallecido cuatro integrantes de una misma familia

Daniel García de 32 años murió en la madrugada de este sábado y es la quinta víctima fatal de un siniestro de tránsito ocurrido en marzo en Florida, en el que habían fallecido cuatro integrantes de una misma familia.

En la noche del lunes 30 de marzo, una camioneta pick up que circulaba hacia el oeste por la ruta 56 con un único ocupante a la altura del kilómetro 19 embistió de atrás de forma violenta a un automóvil en el que viajaban cinco personas.

Por el impacto, los cinco ocupantes del vehículo salieron despedidos. Un hombre de 32 años, su pareja de 28 y sus dos hijos, un niño de 2 y una niña de 9 años, murieron en el lugar. García era el quinto ocupante, presentó lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permaneció en CTI hasta su fallecimiento en las últimas horas.

El conductor de la camioneta, un hombre de 48 años, resultó ileso y el examen de alcoholemia dio cero. Tras el impacto, su vehículo continuó su desplazamiento fuera de la ruta, derribó un alambrado e ingresó a un campo con un recorrido de 300 metros. El hombre fue imputado por este caso y permanece con arresto domiciliario, mientras la Fiscalía continúa con la investigación.

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