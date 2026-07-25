RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTABA EN CTI DESDE MARZO

Murió la quinta víctima de un siniestro en el que habían fallecido cuatro integrantes de una misma familia

El choque ocurrió en la noche del 30 de marzo a la altura del kilómetro 19 de la ruta 56 en Florida. Un hombre de 32 años, una mujer de 28 y dos niños, de 2 y 9 años, murieron en el lugar.

siniestro-fatal-florida-familia

Daniel García de 32 años murió en la madrugada de este sábado y es la quinta víctima fatal de un siniestro de tránsito ocurrido en marzo en Florida, en el que habían fallecido cuatro integrantes de una misma familia.

En la noche del lunes 30 de marzo, una camioneta pick up que circulaba hacia el oeste por la ruta 56 con un único ocupante a la altura del kilómetro 19 embistió de atrás de forma violenta a un automóvil en el que viajaban cinco personas.

Por el impacto, los cinco ocupantes del vehículo salieron despedidos. Un hombre de 32 años, su pareja de 28 y sus dos hijos, un niño de 2 y una niña de 9 años, murieron en el lugar. García era el quinto ocupante, presentó lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permaneció en CTI hasta su fallecimiento en las últimas horas.

familiares de jovenes fallecidos en choque piden prision para conductor y denuncian faltante de dinero de victima
Seguí leyendo

Familiares de jóvenes fallecidos en choque piden prisión para conductor y denuncian faltante de dinero de víctima

El conductor de la camioneta, un hombre de 48 años, resultó ileso y el examen de alcoholemia dio cero. Tras el impacto, su vehículo continuó su desplazamiento fuera de la ruta, derribó un alambrado e ingresó a un campo con un recorrido de 300 metros. El hombre fue imputado por este caso y permanece con arresto domiciliario, mientras la Fiscalía continúa con la investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ESTABA EN CTI DESDE MARZO

Murió la quinta víctima de un siniestro en el que habían fallecido cuatro integrantes de una misma familia
accidente en cordón

Conductora alcoholizada volcó su auto tras chocar varios vehículos estacionados en Cordón
SINIESTRO FATAL EN TOLEDO

Familiares de jóvenes fallecidos en choque piden prisión para conductor y denuncian faltante de dinero de víctima
SORIANO

Compró maquinaria de una panadería por 150.000 pesos, pagó con una transferencia falsa, fue detenido y condenado
DETRÁS DE LAS CANTERAS DEL PARQUE RODÓ

Mataron a un niño de 12 años e hirieron a cinco personas, entre ellos un adolescente de 14, durante ataque a tiros en la rambla del Parque Rodó

Te puede interesar

Murió la quinta víctima de un siniestro en el que habían fallecido cuatro integrantes de una misma familia video
ESTABA EN CTI DESDE MARZO

Murió la quinta víctima de un siniestro en el que habían fallecido cuatro integrantes de una misma familia
Hallaron un hombre muerto con un disparo en la espalda junto a un contenedor de residuos en San Carlos
HOMICIDIO EN MALDONADO

Hallaron un hombre muerto con un disparo en la espalda junto a un contenedor de residuos en San Carlos
Una familia intentó cruzar una ruta inundada, fue arrastrada por la corriente, quedó varada y debió ser rescatada video
ROCHA

Una familia intentó cruzar una ruta inundada, fue arrastrada por la corriente, quedó varada y debió ser rescatada

Dejá tu comentario