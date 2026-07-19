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tránsito en montevideo

Tras picadas ilegales en la rambla, Policía hizo controles en Kibón, Parque Rodó y Prado: 15 multas y dos vehículos incautados

Durante el operativo se realizaron 15 controles vehiculares, se identificaron 15 personas y se aplicaron 10 multas, informó la Policía.

Foto cedida a Subrayado, archivo.

Foto cedida a Subrayado, archivo.

Foto cedida a Subrayado.&nbsp;

Foto cedida a Subrayado. 

Mataron a un joven de 22 años en el Prado, lo siguieron en moto y lo balearon. Foto: archivo.

Mataron a un joven de 22 años en el Prado, lo siguieron en moto y lo balearon. Foto: archivo.

La Policía hizo controles vehiculares luego de registrarse picadas ilegales en la rambla de Montevideo. Policías e inspectores hicieron operativo en Kibón, Prado y Parque Rodó.

En Kibón y Prado fueron identificadas 15 personas y se realizaron 15 exámenes de alcoholemia, todos con resultado cero, según indica la información oficial.

Además, se inspeccionaron ocho autos, dos camionetas y cinco motos.

Foto: Subrayado. Hospital del Cerro, Montevideo.
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En consecuencia, fueron incautados dos vehículos y se aplicaron 10 multas por distintas infracciones constatadas.

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