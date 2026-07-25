Compró maquinaria de una panadería por 150.000 pesos, pagó con una transferencia falsa, fue detenido y condenado

Un hombre de 66 años denunció en enero haber sido víctima de una maniobra de fraude informático. Publicó en Marketplace de Facebook maquinaria de una panadería por un valor de 150.000 pesos, fue contactado por una persona interesada que le remitió un comprobante falso de una transferencia bancaria por el monto de la compra y al día siguiente entregó la mercadería sin comprobar si el dinero estaba efectivamente depositado en su cuenta.

Tras percatarse del engaño al ver que el dinero no había sido transferido, la víctima vio que había sido bloqueada y resolvió denunciar lo ocurrido en la seccional 1ª de la Policía de Soriano. Personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Jefatura se hizo cargo de las actuaciones.

La investigación policial logró la detención en Montevideo de un hombre de 26 años. Fue trasladado a Mercedes y tras ser puesto a disposición de la Fiscalía de 1º turno, se determinó su condena a 12 meses de prisión por asociación para delinquir, fraude informático y lesiones personales agravadas.

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