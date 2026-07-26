Detuvieron en Florida a un requerido por el homicidio de una mujer a golpes y puñaladas en Casabó

La Policía detuvo este sábado, tras un allanamiento en la ciudad de Florida, a un hombre de 27 años que estaba requerido como sospechoso del homicidio de una mujer de 30 años, ocurrido el 9 de abril en Casabó, Montevideo . El arresto ocurrió luego de una persecución.

Días atrás, policías del Departamento de Homicidios recibieron información de que el sospechoso se encontraba en esa ciudad, por lo que realizaron varias inspecciones en viviendas. Luego, investigadores locales hicieron un allanamiento que derivó en la persecución y detención del requerido, informó la Jefatura de Policía de Florida.

El hombre estaba requerido desde el mismo día del homicidio.

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Ese jueves 9 de abril, Subrayado informó en base a fuentes de la investigación que, sobre las 6:15, varios hombres bajaron de un auto y golpearon y apuñalaron varias veces a la víctima en Pasaje Paralela 8 y Continuación China.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró a la mujer en grave estado y la trasladó al Hospital del Cerro, donde los médicos constataron su muerte.

De acuerdo con la información que manejaba la Policía, la víctima era consumidora de drogas, no tenía un domicilio establecido y carecía de antecedentes penales.

Mirá el informe de ese día: