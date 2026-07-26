Detuvieron a un hombre que mató a otro e hirió a un joven en Rivera; dijo que entraron a su casa a amenazarlo

Un hombre de unos 30 años murió y un joven de 21 años resultó herido luego de que ambos fueran atacados a tiros este fin de semana en el barrio La Pedrera, en la ciudad de Rivera. La Policía detuvo a un hombre de 32 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía.

Los policías concurrieron a la esquina de Etanislao Castro y Luis Seguí tras recibir un reporte sobre personas heridas de arma de fuego.

En el lugar encontraron muerto a un hombre de unos 30 años, que aún no fue identificado. Su cuerpo estaba en una cuneta, cerca de una moto. También hallaron a un joven brasileño de 21 años con una herida de bala en la pierna izquierda, quien fue asistido en el hospital local.

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A pocos metros de la escena fue detenido un hombre de 32 años, que vive en una casa de la zona. Según informó la Policía, la principal línea de investigación indica que el hombre tomó un arma de fuego y disparó contra las dos víctimas porque, según declaró, habían ingresado por la fuerza a su casa y lo amenazaron con otra arma.

En la escena la Policía incautó dos armas de fuego.

Las autoridades buscan determinar la veracidad del relato del detenido y esclarecerá responsabilidades.

Policía Científica realizó las pericias correspondientes y la investigación quedó a cargo de la Policía y la Fiscalía de Rivera.