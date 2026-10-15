Tras el caso de Gonzalo Gómez, el Partido Nacional propone cambios en el sistema de contratación de asesores

Luego de que uno de los asesores del edil nacionalista Gonzalo Gómez fuera condenado por lavado de activos, y de que se expusieran públicamente los problemas en el sistema de contrataciones de la Junta Departamental, cuando el legislador reconoció en conferencia de prensa que había contratado como asesor a Pablo Leiva y que además cobraba ingresos sin tener tareas asignadas.

Esta semana, la bancada de ediles del Partido Nacional se reunió con un equipo de abogados y técnicos para estudiar el funcionamiento del sistema actual. De ese análisis técnico y político, surgieron tres propuestas principales.

La primera consiste en bajar de cinco a dos la cantidad de asesores por edil. El partido correspondiente sería quien proponga las designaciones, pero sería la Junta Departamental la que firmaría los contratos y pague directamente a cada asesor.

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La segunda propuesta permite que los ediles renuncien por escrito a la partida individual, y que esos fondos pasen al partido, que se encargaría de contratar a los asesores.

Y, por último, la tercera establece una asignación institucional para las bancadas, repartida en proporción al número de ediles con el que cuente cada bancada.

Ahora, se espera que los ediles del oficialismo estudien las propuestas y presenten una respuesta.