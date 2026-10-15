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Durante un allanamiento

Hallan un hombre encadenado dentro de una boca en Peñarol y remueven el predio en busca de cuerpos enterrados

El Departamento de Homicidios llegó al lugar para allanar y se encontró con esa situación: un hombre de 29 años encadenado, sujeto con candado a una pared. Pasado el mediodía, bomberos remueven el terreno en busca de cuerpos enterrados.

La boca de drogas allanada está ubicada a pocos metros de una plaza con juegos para niños.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La boca de drogas allanada está ubicada a pocos metros de una plaza con juegos para niños.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La boca de drogas allanada está ubicada a pocos metros de una plaza con juegos para niños.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policías liberaron al hombre encadenado, que recibió asistencia médica.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policías liberaron al hombre encadenado, que recibió asistencia médica.

Bomberos levantan la tierra en el predio de la boca de drogas, en busca de cuerpos.

Efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos hallaron un hombre encadenado, privado de su libertad, cuando allanaron una boca de venta de drogas este jueves a media mañana en el barrio Peñarol.

Al ingresar, encontraron un hombre de 29 años encadenado y sujeto con un candado a una pared. Bomberos cortó la cadena y médicos en una ambulancia le hicieron a la víctima las primeras revisiones y lo derivaron a un centro asistencial, señala la información a la que accedió Subrayado.

Foto: Foco UY
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El hombre tiene un antecedente penal por hurto. De momento, se desconoce desde hace cuánto tiempo estaba privado de su libertad y bajo qué condiciones.

Bomberos levantan la tierra en el predio de la boca de drogas, en busca de cuerpos.

Además, hay un detenido que también estaba en esa boca de drogas; este hombre, también de 29 años, tiene dos antecedentes por hurto y ahora es investigado por la privación de libertad.

Dentro de la boca, los policías hallaron un revólver, una piedra de pasta base, seis cartuchos, $2.500 y una balanza de precisión.

Los policías de Homicidios llegaron al lugar con la información de que, en el predio, podría haber cuerpos enterrados, por lo que trabaja Bomberos y Policía Científica para cavar el lugar y confirmar o descartar esa hipótesis.

En la investigación por el homicidio del 14 de junio se realizaron más allanamientos este jueves de mañana en Paso de la Arena (oeste de Montevideo). Allí, en una de las casas, los policías incautaron una pistola y un cargador de pistola.

El homicidio bajo investigación

Foto: Subrayado. Impactos de bala en la madera que cubre la ventana y en la fachada de hormigón.

Foto: Subrayado. Impactos de bala en la madera que cubre la ventana y en la fachada de hormigón.

Alrededor de las 21:40 del domingo 14 de junio, un ataque a tiros contra una vivienda ubicada en Longfellow y Chamberlain, en Peñarol, terminó con la vida de un joven de 22 años, sin antecedentes penales.

En las horas siguientes, un adolescente se presentó junto a un adulto en la Seccional 8.ª, ubicada en Sayago, y dijo que un amigo podría estar muerto tras un tiroteo en la casa donde se encontraban.

En la mañana del lunes 15 de junio, la Policía encontró el cuerpo en la vivienda. En la escena del homicidio fueron hallados 20 casquillos. La madera que entonces cubría una ventana tenía varios impactos de bala, al igual que la fachada de hormigón y la puerta.

En el interior de la casa también había cartuchos, envoltorios de pasta base y un bidón con nafta. Otro bidón con combustible fue encontrado en el exterior.

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