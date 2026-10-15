Tres detenidos por robo millonario a una bodega en Canelones: quisieron cobrar cheque por $400.000 en un banco

Policías de la Zona Operacional II detuvieron a tres sospechosos por el robo millonario a la bodega Rosés de Canelones. Este miércoles de tarde, los hombres pretendieron cobrar un cheque por $400 mil en un banco ubicado en 8 de Octubre y Larravide, en Montevideo.

A la sucursal ingresó uno de ellos, mientras que otros dos lo esperaban afuera, en un auto Peugeot.

Según supo Subrayado, a una de las funcionarias del banco le llamó la atención la suma que el hombre pretendía cobrar, por lo que revisó los números de serie de los hurtados en la bodega y coincidían. Enseguida, llamó a la Policía.

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Policías que llegaron al lugar observaron que un auto esperaba afuera, e hicieron una vigilancia discreta. Sin embargo, al advertir la presencia policial, los dos ocupantes del vehículo huyeron por Larravide. Fueron perseguidos durante cuatro cuadras pero fueron detenidos por la Policía en Juan Morelli y Lindoro Forteza, a las 17:00.

Los detenidos son un hombre de 43 años y uno de 26, ambos con antecedentes penales por hurtos, y un hombre de 39, sin antecedentes.

Este último, de 39 años y sin antecedentes, es quien ingresó al banco. Dijo que el día anterior cobró un cheque de $192 mil y que lo hizo porque le ofrecían pagarle $7.000 por cada $100 mil cobrados.

Durante el procedimiento, los policías incautaron dos chequeras de banco, tres cheques, dos celulares y el auto utilizado.

Para la Policía, los ocupantes del auto estarían involucrados en el robo millonario ocurrido en la madrugada del lunes en la bodega, ubicada cerca de Sauce. Entonces, delincuentes ingresaron al local tras anular la alarma y tapar las cámaras de vigilancia. Rompieron dos cajas fuertes y robaron dinero en efectivo y cheques.

El dueño de la bodega, Pablo Rosés, dijo a Subrayado que el robo fue entregado y que el sistema de alarmas y vigilancia no funcionó.

“Sin lugar a dudas esto fue vendido”, afirmó Rosés, y agregó: “Las alarmas no sonaron, eso es rarísimo. El sistema nunca funcionó, esa es la realidad, incluso tenemos guardia de seguridad y ni se enteró de lo sucedido”.

Rosés denunció ante la Policía que los delincuentes robaron $30 millones.

“Sabían bien lo que estaban haciendo, el dato fue bien dado”, expresó el propietario, y recordó que en 2024 ya había sido asaltado.

El procedimiento fue derivado a la Jefatura de Canelones, que tiene a su cargo la investigación del robo en la bodega y ahora analiza qué participación tuvieron en el asalto los detenidos.