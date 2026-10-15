Conductor de una camioneta murió y su acompañante resultó lesionado tras chocar de atrás con un camión

El conductor de una camioneta murió pasado el mediodía este jueves tras chocar de atrás contra un camión con semirremolque.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 12:20 horas a la altura del kilómetro 357,500 de la ruta 3 en el departamento de Paysandú.

La camioneta circulaba hacia el norte cuando, por causas que se tratan de determinar, impactó por alcance con el camión, informó Policía Caminera.

El conductor de la camioneta falleció en el lugar, mientras que su acompañante resultó lesionado.