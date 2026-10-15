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RUTA 3 EN PAYSANDÚ

Conductor de una camioneta murió y su acompañante resultó lesionado tras chocar de atrás con un camión

El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 12:20 horas a la altura del kilómetro 357,500 de la ruta 3 en el departamento de Paysandú.

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El conductor de una camioneta murió pasado el mediodía este jueves tras chocar de atrás contra un camión con semirremolque.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 12:20 horas a la altura del kilómetro 357,500 de la ruta 3 en el departamento de Paysandú.

La camioneta circulaba hacia el norte cuando, por causas que se tratan de determinar, impactó por alcance con el camión, informó Policía Caminera.

dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta
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Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta

El conductor de la camioneta falleció en el lugar, mientras que su acompañante resultó lesionado.

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