Agencia de viajes acusada de estafa sigue vendiendo pasajes para marzo del 2027, aseguró damnificada

Damnificados de agencia de viajes acusada de estafar a clientes, señalan que la empresa sigue vendiendo boletos para marzo del 2027 a través de redes sociales; al momento son unos 70 los afectados.

Cristina Agresta, víctima de estafa, dijo a Subrayado que querían hacer Turquía, buscaron en las redes y les pareció lindo el viaje que les ofrecían.

La mayoría de los damnificados asegura que nunca recibieron los pasajes aéreos y que las reservas de hoteles no existieron.

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"Pagamos el viaje en noviembre del 2025, USD 2.900 el pasaje y USD 2.558 los hoteles, los paseos y los tranfers", contó. Y agregó: "Y después en marzo por el tema geopolítico que había decidimos cambiarlo para setiembre y ahí nos íbamos el 19 de setiembre. En mayo, ellos se dejaron de comunicar con nosotros y ubicamos al mayorista que es Planet Travel, la verdad una empresa que se portó con nosotros bárbaro. Tuvimos que volver a pagar los USD 2.558 porque no teníamos nada reservado".

Cristina dijo que la noche anterior al viaje les entregaron toda la documentación, comenzaron a averiguar y era falsa.

"Hay gente que hizo préstamos para hacer el viaje de su vida y gente que vendió cosas porque quería viajar y no solo el dolor que uno le da el bolsillo, sino emocionalmente también", expresó.

La denuncia está radicada en Fiscalía, ante el Ministerio de Turismo y en el Departamento de Inteligencia.