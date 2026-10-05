El Partido Nacional desvinculó al edil Gonzalo Gómez por dos años tras el caso de su asesor condenado por lavado de activos

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado informó en conferencia de prensa que por unanimidad se resolvió desvincular al edil Gonzalo Gómez del partido durante dos años, al tiempo que deberá devolverle a la Junta Departamental de Montevideo todo el dinero que le pagó a su asesor Pablo Leiva sin asignarle ninguna tarea durante 10 meses (desde diciembre de 2025).

Este asesor del edil fue condenado en setiembre por lavado de activos del narcotráfico. El caso refiere a la Operación Trazador, por la que se incautaron 250 kilos de pasta base.

La decisión fue adoptada por el Comisión de Ética y la aprobó por unanimidad el directorio este lunes, dijo Delgado.

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La suspensión de Gómez por dos años "es en atención a la valoración ética efectuada por dicha Comisión respecto a la contratación de un asesor con fondos públicos sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes. Mientras dure la suspensión el citado edil debería apartarse del ejercicio del cargo", dice la resolución que leyó Delgado.

"Así mismo el Directorio toma conocimiento del compromiso asumido por el edil Gonzalo Gómez de restituir a la Junta Departamental de Montevideo las sumas erogadas para el pago de salarios correspondientes a tareas que no fueron realizadas", agregó Delgado.

"El Directorio reafirma su compromiso con los principios de responsabilidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos, así como del cumplimiento de las normas éticas que deben regir la conducta de quienes representan al Partido en funciones públicas y partidarias", dice la resolución del Directorio.

Delgado señaló que el edil Gómez "no está implicado ni indagado en un tema penal", y dijo que "tuvo una decisión equivocada de contratar a alguien que tenía una actividad ilícita que no conocía, pero que además reconoció que no cumplía tareas".

"Para nosotros es un tema ético y por eso se pasó a la Comisión de Ética a solicitud del propio edil", apuntó Delgado.

Álvaro Delgado informa que el Partido Nacional resolvió desvincular al edil Gonzalo Gómez del partido durante dos años. El edil deberá devolver a la Junta de Montevideo el dinero que durante varios meses le pagó a su asesor sin asignarle tarea alguna. Su asesor fue condenado por lavado de activos del narcotráfico.Informa @NicolasVigliola | https://t.co/SoKcbeGyVX — Subrayado (@Subrayado) October 5, 2026

La resolución del Directorio del Partido Nacional:

Y esta es la resolución de la Comisión de Ética del Partido Nacional, con los fundamentos de la suspensión: