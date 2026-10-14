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TRÁNSITO EN MONTEVIDEO

IMM comenzó a relocalizar cinco radares que multan exceso de velocidad: ¿Cuáles son y dónde pasarán a ubicarse?

La cámara fija que controla la prohibición de estacionar y detenerse en Colonia y Fernández Crespo se reubicará, así como la de Avenida Italia y Avelino Miranda. También se moverán equipos de fiscalización de velocidad y cruce de semáforos.

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La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzó a trabajar en el traslado de cámaras fijas que fiscalizan el estacionamiento y detención de vehículos, y también reubicará radares de velocidad.

Según supo Subrayado, se están realizando obras para reubicar los equipos. Hay que sacarlos de sus puntos de origen para colocarlos en el nuevo sitio. Además, también se colocará la cartelería correspondiente.

La cámara fija que controla la prohibición de estacionar y detenerse en Colonia y Fernández Crespo se reubicará en General Urquiza y Garibaldi. La de Avenida Italia y Avelino Miranda se trasladará hacia Presidente Berro y Avenida Italia.

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También se moverán equipos de fiscalización de velocidad y cruce de semáforos.

El de José Pedro Varela y José Irureta Goyena (sentido este), pasará a Uruguayana y Enrique Turini (sentido norte).

El radar de Dámaso Antonio Larrañaga y José Pedro Varela (sentido sur) se relocalizará en Millán y Eugenio Garzón (sentido oeste).

El de Avenida Italia y Almirón (sentido oeste) se reubicará en Luis Alberto de Herrera y Ayacucho (sentido sur).

El equipo actualmente ubicado en Bulevar Artigas y Hocquart (sentido norte) pasará a funcionar en Caramurú y Hernani (sentido este).

El aparato ubicado en Bulevar José Batlle y Ordóñez y Avenida de las Instrucciones (sentido norte) pasa a ubicarse en Joaquín Suárez y Juan Carlos Blanco (sentido sur).

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