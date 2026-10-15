"Vuelven las heladas agrometeorológicas" y "noviembre arranca con intenso calor", adelantó Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que vuelven las heladas agrometeorológicas a todo el país y que noviembre comienza con intenso calor.

"Las temperaturas a nivel del suelo estarán en el entorno de los 0°", adelantó. Y agregó: "El domingo en la noche tenemos temperaturas de 4° a 5° prácticamente en todo el país".

Cisneros dijo que en noviembre y diciembre las temperaturas subirán y explicó que ahora hay una situación de bloqueo que está generando nevadas al sur argentino.

El meteorólogo explicó que esa situación de frío traslada la temperatura hacia nuestra región y genera ese marcado descenso de temperatura.

"Noviembre arranca con intenso calor, temperaturas muy elevadas en todo el país. Vamos a tener temperaturas elevadas por cuatro o cinco días, luego hay un episodio de lluvias muy importante", indicó.