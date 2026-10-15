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Cifras de delitos: Negro dijo que "va a haber un incremento de los homicidios" en el tercer trimestre

El lunes de la semana que viene el Ministerio del Interior publicará las cifras de los delitos del período julio-setiembre de 2026. "También va a haber una baja, se sigue sosteniendo la baja de los demás delitos", adelantó.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, adelantó este jueves que "va a haber un incremento de los homicidios" en el tercer trimestre del año. El lunes de la semana que viene el Ministerio del Interior publicará las cifras de los delitos del período julio-setiembre de 2026.

"Sabemos ya que va a haber un incremento de los homicidios" y "que también va a haber una baja, se sigue sosteniendo la baja de los demás delitos", afirmó. "Seguimos trabajando", aseguró durante el acto de ingreso y egreso de la Escuela Nacional de Policía en Montevideo.

Consultado sobre el pedido de informes del senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, sobre el uso de los vehículos militares blindados en el patrullaje, Negro indicó que se utilizaron en operativos con "el objetivo de proteger a los policías, de ingresar a las zonas calientes o más complicadas". "Se ha cumplido, se viene cumpliendo y se va a seguir cumpliendo con esos recursos y los que van a venir que estamos esperando para la semana que viene el ingreso de nuevos vehículos que van a reforzar la flota", agregó.

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Al participar en el acto, Negro dijo que es una ceremonia emotiva y motivante, tanto para los egresados como para las autoridades del Ministerio del Interior. Además, mencionó el orgullo y la expectativa de los estudiantes que ingresan, y el cumplimiento del deber. El ministro destacó como "un hecho inédito" el ingreso de mil estudiantes a la Escuela Nacional de Policía.

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