Tras denuncia falsa contra Orsi, retoman discusión con opiniones en contra y a favor de la ley de género

Fagúndez indicó que la Asociación de Abogados Penalistas trabaja en un proyecto modificatorio. El abogado aseguró que la ley actual afecta derechos de hombres, mujeres y niños, y habló de “pérdida de libertad de las personas cuando los jueces tienden a creerle a la parte acusadora y no a la defensa”.

“Es una ley inconstitucional, es una ley de porquería”, aseguró.

Fagúndez también fue consultado sobre las consecuencias jurídicas que pueden recaer en una persona que simula un delito. “Que se haga público que si alguien denuncia va a tener una consecuencia jurídica”, acotó.

El diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía, criticó la actual ley y pidió que acelere el tratamiento parlamentario de un proyecto presentado para modificar algunos artículos. “La ley de violencia de género ha creado un verdadero manual de cómo mentir y salir indemne”, afirmó el legislador colorado.

Planteó algunos cuestionamientos a la normativa y habló de “un premio económico” de doce salarios del denunciado.

ZUBIA PROYECTO

Por su parte, la referente de movimientos feministas y experta en políticas de género, Teresa Herrera, sostuvo que la denuncia falsa contra Orsi no tiene nada que ver con la discusión de la ley 19.580 y agregó que quienes manifiestan lo contrario, mienten.

“Yo no creo en las teorías conspirativas”, sostuvo Herrera. “Que una denuncia por lesiones personales haya pasado a ser una denuncia de violencia de género sin que nos hayamos enterado, y que todo esto sirva para que quienes están en contra de la ley 19.580 digan que ven que hay denuncias falsas, realmente me hace dudar mucho, no creo”, agregó.

Expresó que la preocupación respecto a la denuncia contra Orsi debería ser porque “lesiona la democracia” y no centrarse en la ley de violencia basada en género que “no se aplica perfectamente”, por falta de presupuesto e infraestructura.