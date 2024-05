Denunciante de Yamandú Orsi dijo que todo fue un invento: "No fue él. No fue Orsi"

“No fue realmente esa persona. Creo que no fue esta persona, Orsi. Sí tuve el problema cuando trabajaba en el parque Roosevetlt, sí tuve ese episodio, sí me rompieron la naríz, pero no estoy 100 por ciento segura de que haya sido Orsi, es más no estoy segura que sea él. No estoy segura que fue él. No fue él. No fue Orsi”, dijo en el programa emitido el domingo de noche.