Tránsito cortado, desvíos y demoras sábado y domingo por maratón en Montevideo y rodaje de una serie en Ciudad Vieja

La Intendencia de Montevideo informó que el tránsito en gran parte de la ciudad se verá afectado desde el sábado (en 18 de Julio) y durante varias horas del domingo por la maratón y por el rodaje de una serie de televisión en Ciudad Vieja.

Betania Fajardo, directora de Tránsito de la comuna explicó la situación. El corte en 18 de julio comienza el sábado a las 8 de la mañana y es entre Yagurón y Vázquez, donde se instalará el escenario de largada de la maratón.

Además, el sábado será la primera jornada de rodaje de la serie en Ciudad Vieja, con un set instalado en Bartolomé Mitre y Buenos Aires. En esa zona habrá cortes de calle para la filmación y reservas de estacionamiento (lugares donde no se podrán dejar vehículos) debidamente señalizados.

Domingo

El domingo continúa el rodaje de la serie con el corte de la calle Piedras. Esta zona de Ciudad Vieja estará incluida dentro del área de mayor afectación del tránsito por la maratón, lo que complicará aún más el tránsito en Ciudad Vieja.

Al respecto Fajardo dijo que “la única salida posible” desde Ciudad Vieja, “va a ser la rambla hacia el oeste”. Esto será entre las 4 AM del domingo y las 10 de la mañana del mismo día.

maratón

Maratón

En todo el recorrido de la maratón (ver foto abajo) no se podrá estacionar vehículos. Habrá inspectores en todo el recorrido y si hay algún vehículo estacionado será guinchado y trasladado a un lugar cercano.

Las personas que no encuentren su vehículo porque fue movido de lugar deben llamar al teléfono de la Intendencia 1950 4000 opción 1 para saber dónde está.

Los inspectores de tránsito estarán especialmente en cada esquina del recorrido de la maratón y permitirán el cruce de vehículos cuando no haya competidores corriendo en el lugar, explicó la jerarca de la comuna.

Zona más afectada

La zona más afectada en el tránsito por la maratón será entonces Ciudad Vieja y Capurro. Esto es desde la madrugada del domingo hasta las 10 de la mañana.

Zona de afectación media

Habrá una zona de afectación media en el tránsito, con menos cortes y desvíos, en la parte central de la ciudad. Allí “la circulación estará condicionada hasta el mediodía”, dijo Fajardo.

“Los que vengan por el norte y el oeste que ingresen a la ciudad por Millán, San Martín, Burgues y General Flores”, precisó la jerarca.

Zona de menor afectación

Finalmente habrá una zona de menor afectación hacia el este de Montevideo. Allí “se recomienda el ingreso y salida por avenida Italia, con cruces habilitados y ágiles en Rivera, 8 de Octubre y 26 de Marzo, dijo la directora de Tránsito.