Ciclismo: victoria histórica del uruguayo Thomas Silva en la segunda etapa del Giro de Italia

El uruguayo Thomas Silva dio la sorpresa al imponerse en la segunda etapa del Giro de Italia, el sábado en Veliko Tarnovo, en Bulgaria, y arrebatar así la maglia rosa al francés Paul Magnier.

La de Silva es la primera participación uruguaya en el Giro, por lo que se convierte en el primer corredor uruguayo en ganar una etapa del Giro y en vestir la maglia rosa.

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Silva tiene 24 años y es de Maldonado. Este sábado, tuvo un final ajustadísimo y así quedó registrado.

Embed A BREATHLESS finale won by XDS Astana’s Guillermo Thomas Silva pic.twitter.com/IV9iwMtYa5 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 9, 2026

Es la primera vez que un uruguayo gana una etapa en el Giro de Italia.

El gobierno, a través de la Cancillería, saludó a Silva por su victoria. “La Cancillería de Uruguay felicita al ciclista Thomas Silva por su histórica victoria en la 2ª etapa del #GirodItalia2026. Por primera vez, un compatriota vestirá la Maglia Rosa, símbolo de liderazgo y orgullo para todo nuestro país. ¡Histórico, Thomas!”, publicó en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaUy/status/2053173829694783648&partner=&hide_thread=false La Cancillería de Uruguay felicita al ciclista Thomas Silva por su histórica victoria en la 2ª etapa del #GirodItalia2026.



Por primera vez, un compatriota vestirá la Maglia Rosa, símbolo de liderazgo y orgullo para todo nuestro país. ¡Histórico, Thomas! — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) May 9, 2026

El corredor del Astana se impuso al esprint a un numeroso grupo que alcanzó justo a tiempo a Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari y Lennert Van Eetvelt, quienes se habían escapado en la ascensión al monasterio de Lyaskovets, a 11 km de la meta.

Vingegaard, gran favorito al título en este Giro, hizo por lo tanto sudar a sus rivales ya en esta segunda etapa. Entró con el mismo tiempo que el ganador, al que siguieron el alemán Florian Stork y el italiano Giulio Ciccone, segundo y tercero del día.

foto-giro-de-italia-thomas-guillermo-silva-ciclismo-ciclista-uruguayo-gana-etapa Foto: Giro de Italia en X. Llegada de Thomas Silva.

En la clasificación general, Thomas Silva aventaja ahora al segundo, Stork (Tudor), por 4 segundos.

Con el mismo tiempo que el corredor germano está el tercero, el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos), campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021.

Bernal no logró volver a subirse al podio final de una gran ronda por etapas desde ese Giro de hace cinco años. Al año siguiente de ese éxito, el "Cóndor de Zipaquirá" sufrió un grave accidente de tráfico, que frenó su carrera.

La jornada estuvo marcada por una enorme caída colectiva a 23 km de la llegada, en la que se vio implicado especialmente Adam Yates, líder del equipo UAE, lo que llevó a los organizadores a neutralizar brevemente la carrera.

El domingo tendrá lugar la tercera y última etapa del tríptico de apertura del Giro 2026 en Bulgaria, con un recorrido entre Plovdiv y la capital Sofía, antes de que el lunes el pelotón viva el primer día de descanso.

Con información de AFP.