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Trágico siniestro enluta al Ciclismo de Cerro Largo: conductor fallecido en ruta 26 pertenecía al club

Diego Fernando González murió tras despistar y salir despedido en ruta 26. El Club Ciclista Cerro Largo emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia y lo recordó como parte de la historia reciente de la institución.

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La noticia generó profundo pesar en el departamento y especialmente en el ambiente del Ciclismo.

El Club Ciclista Cerro Largo emitió un comunicado expresando su pesar por la partida de quien fuera uno de sus corredores durante varias temporadas.

La Nación
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La institución envió sus condolencias a la familia, en especial a su hijo y a sus amigos, recordando a Diego como parte de la historia reciente del club. Además, hizo extensivo su saludo a los integrantes del Club Olimpia de Melo, equipo al que pertenecía actualmente.

Desde el Club Ciclista Cerro Largo señalaron que "se trata de un nuevo golpe para el ciclismo uruguayo”, despidiendo con afecto a quien era conocido por muchos como “Dieguito”.

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