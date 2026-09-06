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Rodrigo Da Cunha

Quién es el líder de la organización a la que le incautaron 400 kilos de drogas

El líder de la organización a la que la Policía le incautó 400 kilos de droga el jueves ya había estado en prisión por un cargamento interceptado en Parque del Plata en 2019.

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Rodrigo Da Cunha tiene 33 años y en 2019 fue detenido y estuvo preso por un delito de transporte y tenencia de estupefacientes. Cayó cuando ese año dos vehículos trasladaban 854 kilos de cocaína vinculados con la organización que dirigía Sebastián Marset.

El cargamento iba hacia una casa en Parque del Plata, donde fue interceptado. Por ese hecho, Da Cunha estuvo preso cinco años y nueve meses: desde el 5 de agosto de 2019 hasta el 14 de mayo de 2025, día en que salió en libertad.

Este jueves, un año y cuatro meses después de haber salido de la cárcel, volvió a ser detenido durante la operación Polux que dejó a seis personas imputadas.

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Según los investigadores, Da Cunha era el líder de organización que se disponía a trasladar los más de 400 kilos de drogas que fueron tirados desde una avioneta hacia un campo próximo a Baltasar Brum, en Artigas.

Esta vez fue imputado por un delito de asociación para delinquir y un delito de organización de actividades de narcotráfico en calidad de autor y fue a prisión preventiva mientras avanza la investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y de la Fiscalía.

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