El conductor de una camioneta murió en las últimas horas tras despistar y salir despedido en la ruta 26 a la altura del kilómetro 406, en el departamento de Cerro Largo.
Conductor de camioneta murió tras despistar y salir despedido en ruta 26, en Cerro Largo
Policía Caminera indicó que el hombre, de 35 años, circulaba solo; el siniestro de tránsito fatal ocurrió a la altura del kilómetro 406.
El hombre de 35 años circulaba de oeste a este cuando despistó, quedando en la faja natural, margen norte.
Policía Caminera trabaja para establecer las causas del siniestro de tránsito fatal.
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Al momento de desconoce la identidad del conductor.
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