Conductor de camioneta murió tras despistar y salir despedido en ruta 26, en Cerro Largo

El conductor de una camioneta murió en las últimas horas tras despistar y salir despedido en la ruta 26 a la altura del kilómetro 406, en el departamento de Cerro Largo.

El hombre de 35 años circulaba de oeste a este cuando despistó, quedando en la faja natural, margen norte.

Policía Caminera trabaja para establecer las causas del siniestro de tránsito fatal.

Al momento de desconoce la identidad del conductor.

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