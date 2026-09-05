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SE SUSPENDEN FERIAS, REMATES Y EXPOSICIONES

MGAP declaró la emergencia sanitaria en todo el país tras detectar un caso de gripe aviar en Colonia

La medida implica la restricción de todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola. Las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar quedan suspendidos.

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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvió declarar la emergencia sanitaria en todo el país tras detectar un caso de influenza aviar H5 en aves de traspatio en el departamento de Colonia.

La medida implica la restricción de todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola. Además, se dispone que las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo Free Range deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas, en cumplimiento con el Manual de Contingencia de Influenza Aviar, aprobado el 6 de diciembre de 2024.

Las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar quedan suspendidos, de acuerdo a la resolución firmada por el director general de Servicios Ganaderos del MGAP, Marcelo Rodríguez. El incumplimiento de estas disposiciones implicará la aplicación de las sanciones previstas en la legislación vigente.

mgap confirmo caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de colonia y dispuso medidas
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MGAP confirmó caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia y dispuso medidas

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