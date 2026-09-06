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TRABAJA BOMBEROS

Avión de carga se salió de la pista en Miami, impactó contra varios vehículos y se prendió fuego

El Departamento dijo que el avión sobrepasó una pista y chocó contra varios vehículos cerca del aeropuerto. Más de 60 bomberos acudieron rápidamente al lugar, agregó.

La Nación

La Nación

Un avión de carga de Amazon se salió de la pista cuando aterrizaba este domingo en Miami, colisionó contra varios vehículos y prendió fuego, informaron autoridades.

En videos se veía un denso humo saliendo del Boeing 767 que había llegado alrededor de las 14H00 (1800 GMT) desde Puerto Rico, mientras los camiones de bomberos acudían rápidamente al lugar.

De momento no se reportaron víctimas mortales.

El incidente fue reportado por la Administración Federal de Aviación y el Aeropuerto Internacional de Miami.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade indicó que el avión, que operaba como el vuelo Prime Air 7598, se incendió como resultado de lo que calificó como un choque.

"Los bomberos están trabajando para extinguir el fuego y evaluar a los pacientes", señaló en X.

El Departamento dijo que el avión sobrepasó una pista y chocó contra varios vehículos cerca del aeropuerto. Más de 60 bomberos acudieron rápidamente al lugar, agregó.

El aeropuerto informó que todas sus pistas y vías de rodaje fueron cerradas.

FUENTE: AFP

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