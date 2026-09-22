RECIBÍ EL NEWSLETTER
TACUAREMBÓ

Un hombre de 36 años fue condenado por abuso sexual a dos niñas de 7; una sobrina y una vecina

Irá 2 años y 2 meses a la cárcel, con la obligación de reparación patrimonial a las víctimas equivalente a 12 salarios mínimos. Además, se determinó que sea inscripto en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

comisaria-violencia-domestica-tacuarembo-violencia-genero

Un hombre de 36 años fue condenado por abuso sexual contra dos niñas de siete años en una casa del barrio Montevideo de la ciudad de Tacuarembó. El individuo es tío de una de las víctimas y vecino de la otra.

El caso fue denunciado el 25 de noviembre de 2025 en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Tacuarembó. De inmediato, la Fiscalía y la Justicia dispusieron la prohibición de acercamiento y comunicación del hombre con las víctimas.

La investigación recolectó información relevante para el caso y se dispuso la realización de pericias que permitieron establecer la responsabilidad del denunciado. Tras esto, la Fiscalía solicitó la detención del hombre para someterlo a la Justicia.

un hombre condenado por violacion, abuso sexual y violencia fisica, psicologica y economica contra su hija
Seguí leyendo

Un hombre condenado por violación, abuso sexual y violencia física, psicológica y económica contra su hija

Finalmente, se dispuso su condena por abuso sexual a una pena de 2 años y 2 meses de cárcel, con la obligación de reparación patrimonial a las víctimas equivalente a 12 salarios mínimos. Además, se determinó que sea inscripto en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
parque batlle

Un delincuente ingresó a una vivienda mientras los dueños dormían: "Anduvo por toda la casa, entró a mi dormitorio"
CANAL 10

Gran Hermano Uruguay empezó y estos son los 21 jugadores que están en la casa
OPERACIÓN DONCELLA

Uruguayo detenido en un velero con 2.100 kilos de cocaína, en operativo a 400 millas de la costa de España
En paso molino

Once delincuentes robaron un súper en modo piraña: "Impunidad total, la próxima van a venir en una bañadera", dijo el dueño
TEMPORAL EN EL NORTE DEL PAÍS

Árboles caídos, granizo, mucha lluvia y viento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes

Te puede interesar

Gandini durante la conferencia de prensa. Foto: Foco UY
DIO CONFERENCIA

"No tenemos nada que ocultar", aseguró Gandini sobre caso de lavado y presunto vínculo con local de pagos de su esposa
Foto: Ministerio del Interior. Droga y dinero incautados en operación Trazador. video
investigan lavado de activos

Droga en Brazo Oriental: asesor de edil blanco investigado por movimientos de dinero en un local de pagos
Foto: Subrayado. El fuego afectó a, al menos, dos viviendas en Maldonado Nuevo.
en maldonado

Baleó a una mujer, la ató y prendió fuego la casa: fue condenado a 30 años por homicidio muy especialmente agravado

Dejá tu comentario