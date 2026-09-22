Un hombre de 36 años fue condenado por abuso sexual a dos niñas de 7; una sobrina y una vecina

Un hombre de 36 años fue condenado por abuso sexual contra dos niñas de siete años en una casa del barrio Montevideo de la ciudad de Tacuarembó. El individuo es tío de una de las víctimas y vecino de la otra.

El caso fue denunciado el 25 de noviembre de 2025 en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Tacuarembó. De inmediato, la Fiscalía y la Justicia dispusieron la prohibición de acercamiento y comunicación del hombre con las víctimas.

La investigación recolectó información relevante para el caso y se dispuso la realización de pericias que permitieron establecer la responsabilidad del denunciado. Tras esto, la Fiscalía solicitó la detención del hombre para someterlo a la Justicia.

Finalmente, se dispuso su condena por abuso sexual a una pena de 2 años y 2 meses de cárcel, con la obligación de reparación patrimonial a las víctimas equivalente a 12 salarios mínimos. Además, se determinó que sea inscripto en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

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