"EL GOBIERNO TE MINTIÓ"

FA denuncia pasacalles sin firmar en barrios: senador Brenta dijo que "probablemente se refieran al gobierno del Dr. Lacalle"

El frenteamplista indicó a Subrayado que el hecho le parece bastante lamentable y que un pasacalles como este no se firme. "En realidad este gobierno está iniciando su segundo año", apuntó.

El Frente Amplio denuncia la presencia de pasacalles en contra del gobierno; se trata de carteles colgados en varios barrios que dicen “El gobierno te mintió”.

El senador frenteamplista, Eduardo Brenta, dijo a Subrayado que probablemente se refieran al gobierno del Dr. Lacalle mintió.

Y agregó: "Lo que nos parece realmente vergonzoso, por calificarlo de alguna manera, es que un pasacalles de este tipo no se firmen. Cuando uno tiene ideas, está confiado en sus ideas y tiene la necesidad de expresarlas, si lo hace, por lo general firma a los efectos de hacerse cargo de la responsabilidad que esto implica".

Bandera del Frente Amplio. Foto: archivo FocoUy
Brenta dijo que el hecho le parece bastante lamentable.

En este sentido, la senadora del FA, Liliam Kechichian, también se expresó al respecto en su cuenta de X:

"La cobardía política detrás de un pasacalle sin firma. Las ideas se defienden dando la cara, no con un cartel con claros fines desestabilizadores. La democracia no se merece este accionar", escribió.

