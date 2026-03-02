Orsi ante la Asamblea General a un año de su mandato: "Empezamos por ordenar para poder transformar"

Yamandú Orsi cumplió un año al frente del gobierno, y en ese marco brinda un discurso ante la Asamblea General .

Comenzó su discurso con un saludo a alumnos y docentes, por el primer día de clases.

"Las democracias no se sostienen solas en los derechos que consagran, se sostienen en las obligaciones que asumimos para protegerlos", comenzó su discurso.

Luego, el presidente agradeció al cuerpo parlamentario por el "diálogo, mucho diálogo y capacidad de acuerdo, un valor de nuestra democracia que muchas veces no reconocemos" que permitió "la aprobación inédita y reveladora de la norma madre de todo gobierno, la ley de Presupuesto".

Como parte de su discurso, el presidente rindió cuentas ante el Parlamento, y aseguró que es "el ejercicio máximo de la democracia y aceptar que el poder no es patrimonio de quien gobierna, sino mandato de quien lo delega. Es comprender que cada decisión pública debe ser explicada, defendida y evaluada".

Geopolítica

"Vivimos un cambio de época. Hace un año asumí el gobierno de un país que celebraba 40 años ininterrumpidos de democracia. 40 años de alternancia pacífica. 40 años de institucionalidad estable en una región donde no siempre fue la norma. Hoy esa estabilidad vale más que entonces. El mundo atraviesa una transformación estructural que no es una oscilación económica, sino que es un cambio de época", aseguró el mandatario y se refirió al plano geopolítico con "una fragmentación creciente, guerras sin resolución, sin explicación ni lógica aparente, conflictos que reconfiguran alianzas, una disputa estratégica por energía, minerales y tecnología, con cada vez más frentes activos. Con cada vez más guerras", aseguró.

"El comercio dejó de ser solo comercio, hoy es geopolítica. En el plano económico, persisten tensiones inflacionarias, desigualdades profundas y una discusión abierta sobre el papel del Estado en la protección social. El crecimiento, si no distribuye, no cohesiona", señaló.

"El conocimiento se ha convertido en poder estratégico", sostuvo y remarcó: "En el plano democrático observamos un fenómeno más delicado aún: desinformación, polarización, descreimiento institucional. Por eso estoy convencido de que la democracia no puede darse por garantizada, debe ejercerse todos los días. Frente a este escenario, Uruguay tenía dos caminos, resignarse en la incertidumbre o reafirmar su identidad. Elegimos reafirmarnos".

"Somos un país de reglas claras, de convivencia, que entiende que la estabilidad no es inmovilidad, sino la plataforma para transformar, porque en un mundo inestable, la estabilidad es un activo estratégico, y en un mundo desigual, la justicia social es una obligación moral", añadió el mandatario.

Economía

Luego, se refirió a lo que se ha hecho en este año que lleva como presidente, con la organización del trabajo y se refirió al escenario con el que recibieron el país: "Con aciertos, con errores, empezamos por ordenar para poder transformar. No hay transformación posible sin bases firmes, no hay proyectos sostenibles sobre cimientos frágiles. Nuestro gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del PBI, el más alto en décadas, había gastos trasladados al año 2025 por varios millones de dólares, contratos que exigían revisión técnica y jurídica, como las patrulleras oceánicas o el proyecto Neptuno. Obligaciones sin un respaldo presupuestal muy claro".

El mandatario aseguró que un alto porcentaje de los objetivos con el que empezó el gobierno se están trabajando: "Definimos 63 prioridades estratégicas, con responsables y cronogramas. Hoy, el 82,5% está en marcha, de esas 63 prioridades".

"Ordenar también implicó fortalecer las bases fiscales del país. Ordenar las cuentas públicas no es un fin en sí mismo. Es la condición para sostener políticas sociales, invertir en infraestructura, fortalecer la salud, la educación y la seguridad. Para ello, tal como nos comprometimos, avanzamos en la implementación del Impuesto Mínimo Global, para que las grandes multinacionales que operan en Uruguay tributen aquí. Para 2027, proyectamos una recaudación inicial de entorno a los 360 millones de dólares. Son por y para los uruguayos. Es una señal clara, Uruguay cumple, se adapta a las nuevas reglas globales y defiende su base tributaria con responsabilidad", dijo.

Trabajo

Entre otros puntos, se refirió al trabajo y destacó que "se crearon 26 mil nuevos puestos de trabajo en 2025" y que así el país alcanzó "1.755.000 personas ocupadas", y que "la tasa de empleo de las mujeres alcanzó su máximo histórico" con 19.000 puestos de trabajo generados.

También destacó el crecimiento del salario real en 2,3%, la inflación "más baja en 25 años" y con la proyección de que las jubilaciones crezcan un 6%.

Además, aseguró que durante 2025 "las exportaciones de bienes alcanzaron el mayor registro histórico de la última década, con más de 13.400 millones de dólares".

De su primer año también destacó las mesas de negociación salarial, con porcentaje superior al 90% de acuerdos cerrados.

Otro punto que consideró relevante fue que en el tercer trimestre "abrieron 11600 empresas, lo que generó casi 14.000 empleos".

Sobre la descentralización, Orsi dijo que se destinaron 800 millones de dólares a los gobiernos departamentales, con un fondo adicional de 80 millones, y que esta fue "la mayor transferencia de recursos de la historia reciente a los gobiernos departamentales".

Entre los anuncios está que enviarán un proyecto de ley de empleo juvenil.

Salud

El presidente destacó la regularización de medicamentos, la reducción de tiempos de espera en distintos ámbitos de la medicina y destacó "la solidaridad de los médicos cubanos que permitieron que más de 95.000 compatriotas recuperaran la vista de forma gratuita".

"Pusimos en marcha la iniciativa acción país por salud mental", con respaldo presupuestal, tanto a Salud como al Mides.

"Durante 2026 se implementarán dos hospitales de día, dos casas de mediocamino, un centro de rehabilitación, una unidad de corta estadía para adolescentes en Saint Bois, una unidad de atención domiciliaria en Vilardebó, nueve equipos comunitarios de salud mental con impacto en todo el territorio nacional, 50 nuevos recursos humanos dedicados específicamente a salud mental. Además, se construirán salas de salud mental en hospitales generales", añadió.

"Este año se inician las obras del Hospital de la Costa en Atlántida, con una inversión estimada en 40 millones de dólares, y priorizamos 16 centros asistenciales en todo el país", sostuvo.

Infancia

Entre los mensajes electorales estaba el foco en la infancia, y Orsi destacó que el presupuesto tuvo "la mayor asignación en la historia del Uruguay".

En ese punto también sostuvo que se reglamentó "la ley de garantías para la primera infancia, consolidando un nuevo marco institucional para coordinar y monitorear las políticas a niños, niñas y adolescentes. Más de 70 mil niños y niñas acceden este mes al bono Vuelta a Clases, garantizando que el inicio del año lectivo no dependa del bolsillo de las familias. Al final del período 300.000 niños y niñas contarán con este beneficio".

También destacó el fortalecimiento de la tarjeta Uruguay Social, el bono crianza, entre otros planes para que "ningún niño dé sus primeros pasos en una casa con piso de tierra".

Educación

"Las políticas de este gobierno son para transformar no para refundar", remarcó.

Resaltó la creación de la Universidad de la Educación, la hoja de ruta para la ampliación del tiempo educativo, la cobertura de los comedores más abarcadora y que este año comienza el Congreso Nacional de Educación, que tiene como objetivo para "transformar la educación".

Vivienda y situación social

Sobre los más vulnerables, abarcó la situación de calle, el plan invierno que tuvo más cupos y subrayó la importancia del abordaje integral que está llevando a cabo su gobierno, con mirada desde "la emergencia, salud, acompañamiento social y salida sostenida de la calle".

El objetivo en este punto es mejorar la llegada social a las distintas poblaciones. Y sostuvo que Uruguay tiene 667 asentamientos y destacó el lugar de las cooprativas, que al momento permiten que haya "5400 viviendas en desarrollo".

"Avanzamos en ampliar el acceso a crédito hipotecario para familias de ingresos medios, que hoy quedan en una zona intermedia del sistema habitacional. En este quinquenio desarrollaremos 69.334 soluciones habitacionales. Los uruguayos podrán acceder al programa Primera vivienda que combinará subsidio al capital y a la cuota", indicó.

