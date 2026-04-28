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VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD

"Terrible, no hay adjetivo; es un dolor para toda la sociedad", afirmó Orsi sobre homicidio de bebé a tiros en Colón

"Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar. No hay que aflojar. Al revés, lejos de amedrentarse, lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador", dijo el presidente.

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El mandatario sostuvo que "de poco vale saber cuál fue el motivo" del ataque a tiros que le costó la vida a "un inocente, un niño".

Foto: FocoUy. Gabriel Oddone, Yamandú Orsi y Rodrigo Arim.
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"Vos podés poder 5.000, 10.000 policías más; este tipo de cosas no las resolvés tan fácil. No es solo un tema de presencia, que es importante. Cuando pasa algo así y hay un nivel tan desmedido de violencia es difícil pararlo en el momento", afirmó.

"Acá tenemos que ser todos conscientes de que todas las muertes valen lo mismo", dijo y agregó: "Tampoco es justificativo de que matan uno a otro". "Una persona que muera víctima de violencia y un niño ni hablemos, es un dolor para toda la sociedad", dijo.

Para el mandatario, se debe bajar los niveles de violencia, pero es un tema más profundo que no se soluciona solo con más recursos o mayor tecnología. "El tema es que Uruguay tiene un índice de violencia demasiado alto y no hay que bajar los brazos. Acá, cada vez que pasa esto, hay que fortalecer las políticas y ser durísimos", sostuvo. Orsi aseguró que no es un caso de ausencia del Estado.

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