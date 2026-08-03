Tránsito trancado en ruta 5 por movilización y bloqueo del acceso a la UAM este lunes de mañana

El tránsito en la ruta 5 hacia el norte está trancado y con importantes demoras en la circulación por una manifestación de feriantes que con sus camiones bloquean este lunes de mañana el ingreso a la UAM en protesta por el cambio de horario de trabajo.

En la ruta 5 hay una larga fila de camiones que enlentecen o directamente cortan el tránsito hacia el norte, lo que motivó la intervención de Policía Caminera.

Además, el acceso a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana está bloqueado por los feriantes que protestan y reclaman volver al horario habitual de ingreso, a las 4 AM.

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Las autoridades de la UAM decidieron atrasar dos horas el ingreso de los feriantes y compradores de frutas y verduras. Se trata de un plan piloto que comenzó el sábado 1 de agosto y que, según los feriantes, complica toda la operativa y el inicio de las ferias vecinales. También retrasa la distribución de mercadería perdiendo oportunidades de venta en comercios de Montevideo y la zona metropolitana.

El presidente de la UAM José Saavedra aseguró que se trata de un plan piloto para adecuar los horarios y dijo que si no hay consenso entre todos los operadores, se volverá al horario de ingreso de las 4 AM.

Negociación y asamblea

A media mañana el acceso a la UAM seguí cortado, con una larga fila de camiones por ruta 5 que alteraba el tránsito. Pasadas las 10 de la mañana la Policía pidió a los feriantes que dejaran al menos un carril libre en la ruta para agilizar el tránsito.

Mientras, adentro, los feriantes se reunían en una suerte de asamblea improvisada, esperando novedades de la negociación con las autoridades la UAM.