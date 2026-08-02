Ráfaga de disparos contra un auto en las afueras del Parque Central; hay tres personas heridas

Tres personas resultaron heridas de bala en la noche de este domingo tras finalizar el partido en el Gran Parque Central, entre Nacional y Progreso.

De acuerdo a información que proporcionó el Ministerio del Interior, el ataque con armas de fuego ocurrió en la esquina de Monte Caseros y Tristán Azambuya.

Los heridos son una mujer de 20 años con un disparo en el brazo derecho, un hombre de 20 con un impacto de bala en la espalda (omóplato) y otro de 30 con un disparo en el brazo derecho.

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Según supo Subrayado, una camioneta marca Oroch pasó por el lugar y efectuó una ráfaga de disparos, a una cuadra de la tribuna José María Delgado del estadio de Nacional.

El Ministerio informó que luego del ataque la camioneta fue ubicada incendiada en la intersección de las calles Canstatt y Siena, en la zona del ex mercado Modelo.

La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona. Trabajan en el caso la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, Policía Científica y Jefatura de Montevideo en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno.