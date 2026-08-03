Reabrió la agenda para la vacuna contra el meningococo y a los pocos minutos se agotaron los cupos

Este lunes reabrió la agenda para recibir la vacuna contra el meningococo para niños y adolescentes de 9 a 15 años.

La agenda (que está en la web del MSP) abrió formalmente a las 10 de la mañana, aunque antes de las 8 varias personas pudieron reservar lugar, día y hora.

Luego, entre las 8 y las 10 la agenda no estuvo disponible, pero a partir de las 10 sí y en pocos minutos se agotaron los cupos para la región Sur, que abarca Montevideo y Canelones . Allí está la mayor demanda y en muy pocos minutos se adjudicaron todas las horas disponibles.

Seguí leyendo Abrió la agenda para la vacuna contra el meningococo, para niños y adolescentes de 9 a 15 años

Después, entre las 10 y las 11 se fueron agotando los cupos disponibles en las distintas zonas del país, y pasadas las 11 ya no había en la región Este (Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado), ni en la Oeste (Colonia, Durazno, Flores, Florida, Río Negro, San José y Soriano).

En la región Norte (Artigas, Paysandú, Salto, Rivera y Tacuarembó) a las 11:30 solo había pocos lugares en Guichón y Quebracho (Paysandú).

Más vacunas y más agenda

El MSP anunció que este lunes llegarán al país 300.000 dosis de la vacuna contra meningococo, lo que permitirá en los próximos días abrir la agenda para niños y adolescentes, e incluir poco a poco a los de 2 a 8 años y a los de 16 a 18 años.