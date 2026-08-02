El conductor de una moto murió y tres ocupantes de vehículos sufrieron lesiones tras protagonizar un siniestro de tránsito en ruta 11, a la altura del kilómetro 118, en el departamento de Canelones.
Conductor de moto murió y tres ocupantes de un auto sufrieron lesiones tras impactar en ruta 11
Policía Caminera indicó que se trató de un siniestro fatal múltiple y que al momento se trabaja para establecer las causas.
Policía Caminera indicó que se trató de un choque múltiple entre cuatro vehículos, tres autos que en primera instancia habrían impactado entre sí por alcance, y un birrodado, encontrado caído a unos metros junto a su ocupante.
El conductor de la moto, un hombre mayor de edad murió en el lugar, mientras que tres pasajeros del primer automóvil resultaron con lesiones leves.
Seguí leyendo
Accidente con camión en Villa Española deja a un motociclista muerto
Al momento se trabaja para determinar las causas del siniestro, así como el sentido de circulación o desplazamiento del birrodado.
Temas de la nota
Lo más visto
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE
Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
PERROS GUÍAS
Fundappas entrega este sábado 9 cachorros a familias socializadoras
TRASLADO FUE "OPERACIÓN IRREGULAR"
Abogado de Marset afirmó que decisión de entregarlo a la DEA fue firmada el día anterior a su detención
MURIÓ EN HOSPITAL DEL CERRO
Asesinaron a un menor de 17 años en Santa Catalina; en la escena se encontraron 7 vainas
INVESTIGAN
Dejá tu comentario