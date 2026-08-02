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SINIESTRO FATAL CANELONES

Conductor de moto murió y tres ocupantes de un auto sufrieron lesiones tras impactar en ruta 11

Policía Caminera indicó que se trató de un siniestro fatal múltiple y que al momento se trabaja para establecer las causas.

VEHÍCULO-CAMINERA

El conductor de una moto murió y tres ocupantes de vehículos sufrieron lesiones tras protagonizar un siniestro de tránsito en ruta 11, a la altura del kilómetro 118, en el departamento de Canelones.

Policía Caminera indicó que se trató de un choque múltiple entre cuatro vehículos, tres autos que en primera instancia habrían impactado entre sí por alcance, y un birrodado, encontrado caído a unos metros junto a su ocupante.

El conductor de la moto, un hombre mayor de edad murió en el lugar, mientras que tres pasajeros del primer automóvil resultaron con lesiones leves.

Foto: Subrayado. 
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Al momento se trabaja para determinar las causas del siniestro, así como el sentido de circulación o desplazamiento del birrodado.

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