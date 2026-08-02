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MURIÓ EN HOSPITAL DEL CERRO

Asesinaron a un menor de 17 años en Santa Catalina; en la escena se encontraron 7 vainas

El menor fue derivado al Hospital del Cerro donde murió producto de los impactos de arma de fuego. La Policía investiga el caso.

hospital-del-cerro-emergencia-policia

Un menor de 17 años fue asesinado en las últimas horas en Burdeos y Los Geranios, en el barrio Santa Catalina.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que tomaron conocimiento del ingreso de un hombre herido de arma de fuego al Hospital del Cerro.

En dicho centro fue asistido y diagnosticado con herida de arma de fuego, falleciendo posteriormente.

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La Policía encontró en la escena del crimen 7 vainas calibre 22m.

La investigación continúa adelante para establecer las causas del hecho.

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Asesinaron a un menor de 17 años en Santa Catalina; en la escena se encontraron 7 vainas
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MURIÓ EN HOSPITAL DEL CERRO

Asesinaron a un menor de 17 años en Santa Catalina; en la escena se encontraron 7 vainas
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