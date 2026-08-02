Un menor de 17 años fue asesinado en las últimas horas en Burdeos y Los Geranios, en el barrio Santa Catalina.
Asesinaron a un menor de 17 años en Santa Catalina; en la escena se encontraron 7 vainas
El menor fue derivado al Hospital del Cerro donde murió producto de los impactos de arma de fuego. La Policía investiga el caso.
Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que tomaron conocimiento del ingreso de un hombre herido de arma de fuego al Hospital del Cerro.
En dicho centro fue asistido y diagnosticado con herida de arma de fuego, falleciendo posteriormente.
Seguí leyendo
Dos condenados por estafar a una anciana mediante el cuento del tío; cumplirán 4 y 8 meses de prisión
La Policía encontró en la escena del crimen 7 vainas calibre 22m.
La investigación continúa adelante para establecer las causas del hecho.
Temas de la nota
Lo más visto
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE
Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
PERROS GUÍAS
Fundappas entrega este sábado 9 cachorros a familias socializadoras
TRASLADO FUE "OPERACIÓN IRREGULAR"
Abogado de Marset afirmó que decisión de entregarlo a la DEA fue firmada el día anterior a su detención
MURIÓ EN HOSPITAL DEL CERRO
Asesinaron a un menor de 17 años en Santa Catalina; en la escena se encontraron 7 vainas
INVESTIGAN
Dejá tu comentario