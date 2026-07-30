Directora del FMI habló de "tomar un poco más de riesgo" en políticas económicas y en sector privado, dijo Oddone

"Gracias Presidente Yamandú Orsi por la cálida bienvenida en Presidencia y un intercambio productivo. La estabilidad, resiliencia e instituciones sólidas de Uruguay son fortalezas notables. Discutimos cómo las reformas y la inversión pueden impulsar la competitividad y el crecimiento", publicó Georgieva en X tras la reunión.

Participó también el ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien contó que Georgieva habló sobre la incertidumbre a nivel mundial, algo que “vino para quedarse”, no sin “una enorme cantidad de oportunidades para las economías como la uruguaya, para poder progresar y crecer a ritmos más acelerados”.

“La última noticia de un mánager directo del Fondo Monetario había sido en 2011. No es un hecho frecuente, pero además, en las próximas semanas vamos a tener una cantidad de visitas de organismos internacionales, de autoridades muy importantes, que de alguna manera muestra que Uruguay está en el mundo y que está siendo invitado a ser un ejemplo en relación a algunas políticas macroeconómicas, y a tomar un poco más de riesgo y más desafíos en la agenda que falta, que es lo que el gobierno está trabajando”, detalló Oddone.

Actualmente, el gobierno uruguayo y el FMI cooperan en áreas como el “Fortalecimiento de la Administración Tributaria, Transparencia y Comunicación para el Banco Central, para fortalecer la credibilidad de las políticas monetarias, y todo lo que es el entorno de la política fiscal”, mencionó el ministro.

En esa línea, Oddone resaltó que Georgieva recomendó tanto al gobierno como a los empresarios con los que estuvo reunida a “dejar de mirar por el espejo retrovisor”, referido a la crisis del 2002, y “empezar a mirar hacia adelante, tomando un poco más de riesgo, ser un poco más valientes, tanto en la gestión de las políticas públicas, pero también en el sector privado, en términos de no buscar tantos seguros de la política económica”.

Las recomendaciones de Georgieva fueron desde el lugar de aumentar la productividad y aceleración del crecimiento económico. “El Fondo Monetario entiende que reformas en la regulación que afecta a la competencia, al funcionamiento de empresas públicas y algunos vinculados a temas laborales, son recomendaciones típicas del FMI”.

El ministro de Economía habló también sobre la no recomendación de revisar a la baja la inflación por ahora, considerando que es un momento de inestabilidad a nivel internacional. “En este momento de tanta incertidumbre, de tanta volatilidad de precios relevantes para las economías, particularmente el caso de los precios de los combustibles, no es el momento más indicado para hacerlo”, sostuvo Oddone y subrayó que “es un momento de cautela”.

El país no es deudor desde 2006 del Fondo Monetario Internacional, pero mantiene un estrecho vínculo con el organismo y ha recibido evaluación y asesoramiento técnico para mejorar la gestión en áreas como la fiscal y la monetaria.

"Estoy feliz de estar en Uruguay y tengo muchas ganas de aprender más sobre un país que ha consolidado un sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones resilientes", publicó la jefa del FMI en su cuenta en X.

Georgieva afirmó que espera dialogar con las autoridades del país de cara a "mantener el progreso en beneficio de todos los uruguayos".

Uruguay es considerado uno de los países más estables de América Latina. En 2025, la economía local se expandió 1,8% y el gobierno prevé un crecimiento de 1,6% al cierre de este año.

Otros temas de la reunión de este jueves tuvieron que ver con infancias y plan Ceibal. El miércoles, la jerarca del FMI visitó la Escuela 108 de Ciudad de la Costa.

Por la mañana, Georgieva estuvo en el Ministerio de Economía, donde profundizaron otros temas de agenda bilateral y también dio una conferencia en el Banco Central.

Georgieva arribó a Uruguay tras visitar Argentina, su principal deudor.

FUENTE: Con información de AFP