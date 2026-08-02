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CENTRO DE MONTEVIDEO

Desprendimiento de ladrillos en edificio de 18 de Julio: cine cerró su puerta y bomberos trabajó en el lugar

Según supo Subrayado, no se registraron personas lesionadas, pese al día y a la hora de ocurrido el desprendimiento.

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Un particular hecho se dio este domingo sobre la hora 14 en el edificio Censa, ubicado en la avenida 18 de julio y Magallanes, en pleno centro de Montevideo.

Una parte de la fachada sufrió el desprendimiento de ladrillos y cayeron sobre la vereda y parte de la principal avenida, concretamente se dio en el octavo piso y en un tramo de unos 3 x 2 metros.

No hubo que lamentar personas lesionadas pese a la zona y el día.

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Como consecuencia, el cine Opera debió cerrar su puerta principal, mantener abierto el local y trasladar el ingreso por la calle Guayabos.

En el lugar trabajó una dotación de bomberos, policías y asistió un equipo de arquitectos de la intendencia.

La arquitecta del edificio explicó lo ocurrido y el trabajo que ya se venía desarrollando en la fachada.

"Este es un edificio que tiene toda su fachada ya contratada para ser restaurada. Los trabajos ya se empezaron hace más de dos meses. Lo que se estaba trabajando por la calle Magallanes porque era la que en principio, a simple vista, era la que denotaba mayor deterioro. Esto obviamente fue una desgracia, no hubo ningún herido, ni ningún daño material mayor", explicó Fernanda Ferrari.

Y agregó: "Mañana se van a generar las protecciones para poder habilitar los accesos a los comercios. Van a seguir delimitadas zonas de no pasaje peatonal hasta que no se logre definir que no hay ninguna plaqueta más de este tipo que pueda estar en condiciones de desprenderse".

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