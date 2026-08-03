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Víctima sufrió varias puñaladas

Permanece detenido el hombre de 47 años que mató a su pareja de 26 en el barrio Tres Cruces

La víctima fue atacada de varias puñaladas dentro de una veterinaria en la que ambos trabajaban.

Escena del crimen en veterinaria del barrio Tres Cruces.

Foto: Subrayado. Escena del crimen en veterinaria del barrio Tres Cruces.

Foto: Subrayado. Escena del crimen en veterinaria del barrio Tres Cruces.

Un hombre de 47 años mató a su pareja, una joven de 26, a las 18:30 del domingo en una veterinaria del barrio Tres Cruces donde ambos trabajaban. El agresor forcejeó con la víctima durante 10 minutos y la apuñaló varias veces.

Según la información que maneja la Policía, ambos eran pareja y empleados del comercio, por lo que el caso es investigado como un femicidio.

Foto: Subrayado, archivo. Operativo policial en Pando, Canelones.
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El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos asumió la investigación y, una vez en el lugar, detuvo al hombre que estaba dentro del local junto al cuerpo. Ahora, permanece a disposición de la Fiscalía.

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