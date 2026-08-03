Un hombre de 47 años mató a su pareja, una joven de 26, a las 18:30 del domingo en una veterinaria del barrio Tres Cruces donde ambos trabajaban. El agresor forcejeó con la víctima durante 10 minutos y la apuñaló varias veces.
Permanece detenido el hombre de 47 años que mató a su pareja de 26 en el barrio Tres Cruces
La víctima fue atacada de varias puñaladas dentro de una veterinaria en la que ambos trabajaban.
Según la información que maneja la Policía, ambos eran pareja y empleados del comercio, por lo que el caso es investigado como un femicidio.
Sobre las 19:15, la Policía fue alertada de un hecho de violencia de género en el local, en Duvimioso Terra y Goes. Al llegar, los policías se encontraron con la escena del crimen dentro de la veterinaria.
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El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos asumió la investigación y, una vez en el lugar, detuvo al hombre que estaba dentro del local junto al cuerpo. Ahora, permanece a disposición de la Fiscalía.
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