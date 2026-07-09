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"Tenemos que prestarle bastante más atención a estas cosas", dijo el presidente tras regularizar casa y pagar deuda

"Es un tema a veces de tener claro todo lo que tenés que hacer, y son procesos que a veces son lentos y uno a veces se deja estar", sostuvo el mandatario.

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"Lo resolvimos, por suerte lo resolvimos", dijo el presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre la situación impositiva y de registro de obras de las dos casas familiares.

"Tengo que tener más cuidado", expresó sobre la situación. "Es un tema a veces de tener claro todo lo que tenés que hacer, y son procesos que a veces son lentos y uno a veces se deja estar. Todos los uruguayos, y principalmente los que tenemos responsabilidades, tenemos que prestarle bastante más atención a estas cosas", indicó.

Orsi también consideró que "capaz que sí" impactan estos temas en el aumento de la desaprobación sobre su gobierno.

Foto: FocoUy. José Antonio Kast, presidente de Chile.
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