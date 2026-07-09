"Tenemos que prestarle bastante más atención a estas cosas", dijo el presidente tras regularizar casa y pagar deuda

"Lo resolvimos, por suerte lo resolvimos", dijo el presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre la situación impositiva y de registro de obras de las dos casas familiares.

"Tengo que tener más cuidado", expresó sobre la situación. "Es un tema a veces de tener claro todo lo que tenés que hacer, y son procesos que a veces son lentos y uno a veces se deja estar. Todos los uruguayos, y principalmente los que tenemos responsabilidades, tenemos que prestarle bastante más atención a estas cosas", indicó.

Orsi también consideró que "capaz que sí" impactan estos temas en el aumento de la desaprobación sobre su gobierno.

El presidente regularizó su situación luego que un informe periodístico revelara que el jefe de Estado tenía ambas viviendas con problemas ante el Estado.

Temas de la nota presidente

Orsi