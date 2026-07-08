Hacían un vivo en Tiktok mostrando un arma, la Policía supo dónde estaban y rodeó la manzana: hubo disparos y detenidos

La Policía hizo este miércoles un importante operativo en el barrio Marconi y detuvo a tres hombres —dos de 29 y uno de 21 años—, luego de identificar una vivienda desde donde jóvenes realizaban una transmisión en vivo por TikTok mostrando un arma de fuego.

Tras una denuncia, investigadores localizaron la casa, ubicada en Calle 1, cerca de Aparicio Saravia y Simón del Pino, y montaron un despliegue en la zona. Al llegar, los sospechosos negaron el ingreso de los efectivos, aunque luego fueron arrestados.

Según constató Subrayado, las vestimentas de los detenidos coinciden con las observadas en la transmisión, realizada pasadas las nueve de la mañana.

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Foto: Subrayado.

Antes de los arrestos, la Policía sobrevoló el lugar con un dron. En esas imágenes observó que los jóvenes salieron de la vivienda y conversaron con otras tres personas. En ese momento realizaron tres disparos, recogieron los casquillos y volvieron a ingresar a la casa. El episodio quedó filmado.

A partir de esa situación, la Policía regresó al lugar. Tras negociar con la propietaria de la vivienda, obtuvo una autorización firmada para ingresar y revisar el lugar.

Foto: Subrayado.

Durante la inspección no fue encontrada el arma que aparecía en la transmisión. Los investigadores presumen que fue retirada por otras personas a través del fondo de la vivienda.

Dentro de la casa había un niño de 8 años. Además de las imágenes captadas por el dron, los investigadores cuentan con la grabación de la transmisión realizada por TikTok.

Del operativo participaron efectivos de la Guardia Republicana, Unatem e Investigaciones de la Zona Operacional III. Policía Científica trabaja ahora en el lugar realizando pericias.