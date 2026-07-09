Una mujer fue asesinada durante un ataque a tiros cuando caminaba con sus hijas y sobrinos en Villa García

La mujer circulaba con su hija adolescente y tres niños cuando fue alcanzada por la bala.

Una mujer de 37 años fue asesinada cuando tres hombres se enfrentaban a tiros, cerca de las nueve de la noche de este miércoles en Camino Mangangá y Justo José Alonso, en Villa García, Montevideo.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que hubo un enfrentamiento entre dos hombres que pasaron en moto y uno que circulaba a pie. La mujer, su hija y otros tres niños que iban con ellos, quedaron en medio de la balacera. La víctima recibió un disparo en el pecho y murió.

La Policía recibió un llamado por una persona herida de arma de fuego en el lugar y, al llegar, se entrevistó con la hija de la víctima, una adolescente de 14 años. Ella dijo que ambas caminaban por el barrio y, al ingresar por la calle Mangangá, le dispararon a su madre.

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Un familiar trasladó a la mujer a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo. El diagnóstico médico al que accedió Subrayado indica que recibió una herida con orificio de entrada en el dorso de hemitórax derecho y orificio de salida en el hemitórax izquierdo. A las 21:38 fue constatada su muerte.

En tanto, en el lugar del ataque, la Policía halló 14 casquillos y dos cartuchos de calibre 9 milímetros.

La investigación quedó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

En el mediodía de este jueves, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, fue consultado sobre novedades del caso y si la mujer había quedo en medio de un tiroteo al que era ajena. "No lo podemos establecer hasta que se pueda aclarar el hecho”, respondió.